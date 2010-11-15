Елена Батурина намерена развивать банковский бизнес. Как следует из отчета подконтрольного ей Русского земельного банка, в ближайшие пять лет планируется увеличить объем его собственных средств более чем втрое, а объем активов — более чем в шесть раз.

По данным газеты "Коммерсант", Русский земельный банк занимает 284-е место по размеру активов и 221-е - по размеру капитала, а претендует, согласно объявленным планам, войти в первую сотню.

По мнению экспертов, достичь этих целей рыночным путем очень непросто. Вероятно Батурина рассчитывает, что компании, связанные с семьей Лужкова, переведут свои финансовые потоки в Русский земельный банк.

Допускается вероятность, что такой стремительный рост банковского бизнеса Елены Батуриной станет результатом продажи части ее активов. По неофициальной информации, в настоящее время компанию "Интеко" смотрят на предмет покупки ВТБ и структуры совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука, пишет "Коммерсант".