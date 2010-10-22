Зубков: Каждый случай запрета на вывоз зерна будет изучен

Первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что правительство России будет разбираться с каждым случаем введения в регионах запрета на вывоз зерна.

"В отдельных регионах имеет место введение запрета на вывоз зерна под предлогом фитосанитарных требований. На самом деле это попытки придержать зерно", - цитирует "Интерфакс" Виктора Зубкова, выступавшего на совещании по итогам сбора урожая, которое провел в Ростове-на-Дону премьер-министр России Владимир Путин.

Виктор Зубков подчеркнул, что "руководителям регионов нужно навести порядок в этом вопросе, а правительство будет разбираться в каждом отдельном случае".