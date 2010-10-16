Газопровод из Туркмении в Россию сдали в эксплуатацию
16 октября 2010, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Газопровод, предназначенный для поставок газа из Центральных Каракумов в Россию, 16 октября введен в эксплуатацию в Туркмении. Мощность газопровода – 3 млрд кубометров газа в год.
Он будет доставлять газ с группы месторождений Зякли-Дарваза в Центральных Каракумах Туркмении в магистральный газопровод "Средняя Азия-Центр".
Ожидается, что в дальнейшем планируется увеличение мощности газопровода до 5 миллиардов кубометров газа в год.