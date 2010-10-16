Газопровод из Туркмении в Россию сдали в эксплуатацию

Газопровод, предназначенный для поставок газа из Центральных Каракумов в Россию, 16 октября введен в эксплуатацию в Туркмении. Мощность газопровода – 3 млрд кубометров газа в год.

Он будет доставлять газ с группы месторождений Зякли-Дарваза в Центральных Каракумах Туркмении в магистральный газопровод "Средняя Азия-Центр".

Ожидается, что в дальнейшем планируется увеличение мощности газопровода до 5 миллиардов кубометров газа в год.



