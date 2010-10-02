РЖД: Пригородные железнодорожные перевозки станут безубыточными уже с 2012 года

Глава РЖД Владимир Якунин заявил, что пригородные железнодорожные перевозки станут безубыточными уже со следующего года.

Якунин на сегодняшнем совещании с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сказал: «Я поставил задачу, чтобы пригород был компенсирован по убыткам за счет взаимодействия с регионами, хотя бы на 50 процентов». Глава РЖД подчеркнул, что в данном случае речь идет о переходе на государственные контрактные перевозки. «Сколько нам регион заказывает, столько мы и перевозим», - передает РИА Новости слова Владимира Якунина.