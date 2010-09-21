Акцизы на табак и алкоголь повысят в три раза - Министр финансов

Министр финансов Алексей Кудрин считает, что введение нового порядка покупки акцизных марок позволит через год вернуться к более высоким темпам повышения акцизов на алкоголь.

"У нас новый порядок покупки акцизных марок - можешь не выпускать (подакцизную продукцию - ред.), но деньги вперед. Поэтому мы собираемся собрать (акцизов в 2011 году - ред.) больше, это позволяет нам вернуться к более высоким темпам повышения акцизов на алкоголь через год", - пояснил Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы 21 сентября.

Министр напомнил, что он считал возможным более значительное увеличение размера акцизов уже в 2011 году, но в правительстве пришли к выводу, что введение новых способов надзора за теневым оборотом алкоголя позволяет "этот год еще пропустить". При этом Кудрин отметил, что пока принято решение повысить акцизы на уровень инфляции или чуть ниже, передают Вести.

Кудрин также напомнил, что в 2009 году одобрен график повышения акцизов в два раза за три года, но в этом году решили повысить акцизы на табак в три раза за три года. "Это вполне разумный, но жесткий график", - заключил министр.