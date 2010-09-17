Минфин будет контролировать деятельность аккредитованных рейтинговых агентств

Министерство финансов РФ может взять на себя функции по контролю за деятельностью аккредитованных рейтинговых агентств.

Минфин в пятницу аккредитовал рейтинговые агентства Fitch, Standard & Poor's, Moody's, ООО "Национальное рейтинговое агентство", ЗАО "Рейтинговое агентство "Анализ, Консультации и Маркетинг", ЗАО "Рус-Рейтинг", ЗАО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

"Пока что Минфин может только аккредитовывать или лишать аккредитации (рейтинговые агентства - ред.). На первом этапе это лучше, чем ничего, но в дальнейшем после анализа статистики, все больше будем усиливать контроль за их деятельностью", - отметил в пятницу на пресс-конференции замминистра финансов Алексей Саватюгин.

Он не уточнил, когда такие функции у Минфина могут появиться, сказав, что "это дело не самого ближайшего будущего, это решение будет принято по итогам первого периода мониторинга рейтинговых агентств".

"Введение дополнительных полномочий Минфина может подтянуть изменение федеральных законов", - добавил он, напомнив, что пока ни в одном законе нет упоминания рейтингов.

Он также пояснил, что регулятор не должен брать на себя функции по оценке рейтингов. Под контролем за агентствами понимается отслеживание методики, наличия конфликтов интересов, установка стандарты и так далее.

Что касается рейтинговых агентств, то они отнеслись к введению системы аккредитации весьма позитивно.

"Теперь закончатся споры, чьи оценки признавать, а чьи нет, какие шкалы использовать. Теперь есть достаточно понятный реестр рейтинговых агентств", - сказал РИА Новости генеральный директор "Национального рейтингового агентства" Виктор Четвериков.

По критериям, разработанным Минфином, агентства, претендующие на аккредитацию, должны работать на рынке не менее 2 лет и обязаны иметь не менее 20 действующих контактных кредитных рейтингов, присвоенных российским компаниям или ценным бумагам, в том числе не менее 10 рейтингов, присвоенных эмитентам ценных бумаг, имеющих допуск к торгам на фондовом рынке. При этом агентство может лишиться аккредитации, если количество контрактных рейтингов станет меньше 15, а количество эмитентов на фондовом рынке станет ниже 7.