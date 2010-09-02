Чистая прибыль «Газпрома» выросла в 3,1 раза, побив прогнозы аналитиков

Российский «Газпром» увеличил чистую прибыль в первом квартале 2010 года в три раза до 336,85 млрд рублей, побив прогноз аналитиков. Об этом говорится в отчете "Газпрома".

Квартальный показатель оказался выше прогноза, подготовленного Агентством газовой информации (АГИ) - 299 млрд рублей.

Выручка "Газпрма" выросла на 14% - до 956,816 млрд рублей.

Чистый долг "Газпрома" по итогам I квартала уменьшился на 29% - до 977 млрд рублей.