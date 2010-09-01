Москва готова выкупать весь объем предлагаемого Азербайджаном газа
1 сентября 2010, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Помощник президента РФ Сергей Приходько заявил о том, что Москва не исключает увеличения объемов закупки азербайджанского газа.
Он отметил, что соответствующее соглашение может быть подписано между «Газпромом» и госнефтекомпанией Азербайджана в ходе визита в Баку Дмитрия Медведева.
Напомним, ранее в начале лета глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский холдинг заинтересован в азербайджанском газе и готов выкупать весь объем предлагаемого страной горючего.