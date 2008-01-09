Широко закрытый кошелек

//Экономика

9 января 2008, 00:00 [«Аргументы Недели», Павел ХИЦКИЙ ]

Входной билет – миллион



ОБЪЕМ мирового рынка валют превышает 1 трлн. долл. в день. Крупные банки, правительства и компании постоянно одалживают друг другу огромные по меркам простого человека суммы. Занять 100 млн. долл. на сутки? Не вопрос! Деньги держат в разных валютах, поэтому при расчетах йены приходится конвертировать в доллары, рубли в евро, юани в фунты стерлингов...

Вот и получается, что «Форекс» – нечто вроде глобального «трансформаторного узла», обеспечивающего бесперебойную перекачку международных капиталов. На этом «энергетические» параллели не заканчиваются. Курсы валют, как и напряжение в сети, постоянно колеблются. Если есть скачки цен, появляется и возможность заработать. Как именно?

Например, вы заключаете с банком договор, что через месяц обменяете у него 1 млн. евро на доллары по курсу 1,5 долл. за евро. Банк уверен, что ему это выгодно, поскольку его аналитики предсказывают дальнейшее падение доллара. Но проходит месяц, и выясняется, что «упал» не доллар, а евро. За европейскую валюту дают только 1,4 доллара.

Банку обидно, но договор есть договор! Финансисты обязаны купить у вас валюту по тому курсу, который прописан в контракте. Поэтому вы спокойно занимаете 1 млн. евро и получаете за них 1,5 млн. долларов. После чего сразу меняете их обратно на евро и возвращаете долг. Несложно подсчитать, что ваш навар составит 100 тыс. долларов!

Выглядит это заманчиво. Но на пути к легким деньгам лежит немало подводных камней. Во-первых, предугадать, в какую сторону «пойдет» курс, практически невозможно. Во-вторых, «Форекс» – рынок не для простых людей. На нем торгуют в основном государства и крупные банки. На эту биржу вообще не пускают тех, у кого в кармане не «завалялся» хотя бы 1 млн. долларов.



Раздолье для мошенников



ТУТ и начинаются странности российского «Форекса». Жителям нашей страны предлагают начать валютные торги с… 3 тыс. руб. на счете. Некоторые компании соглашаются и на 250 рублей. Но такие мелкие сделки на большом «Форексе» не регистрируют! Как же так? Эксперты находят два возможных объяснения.

Первое – мелкие «форексные» компании действуют по «серым» схемам. Они регистрируются на «Форексе» в качестве самостоятельных игроков, но вместо собственных денег «подкидывают» на биржу средства клиентов. Второе объяснение еще проще. Мелкие дилеры… вообще не играют на валютном рынке.

Чем же они тогда занимаются? Да тем же, чем и МММ, который тоже не вкладывал собранные с населения средства ни во что, кроме рекламы. Примеров «форексного» жульничества – хоть отбавляй. Некоторые «брокеры» просто исчезали с деньгами клиентов. Два года назад такую аферу провернул владелец «Дилингового центра UTG» Алексей Калиниченко. Другой случай произошел в 2003 г. в Северной столице. Там испарились учредители «Форекс-Клуба Санкт-Петербург».



Проигрывают все



НЕ НУЖНО большого ума, чтобы насобирать денег и удрать с ними. Но многие компании, заманивающие клиентов на «Форекс», действуют гораздо хитрее. Зачем красть то, что рано или поздно и так станет вашим?

Профессионалам известна простая статистика. По некоторым данным, две трети «мелких» игроков теряют на «Форексе» все свои деньги в первые три месяца с начала игры. За полгода разоряются 99% новичков. «Так что по большому счету брокерам не нужно идти на какие-то ухищрения и кого-то обманывать. После того как обыватель откроет счет, «развод лоха» доведет до конца сама валютная биржа», – считает один из крупнейших российских экспертов по финансовым рынкам, автор книги «Великие аферы ХХ века» Сергей Голубицкий.

Но как же «золотые горы», о которых кричит реклама? Эти обещания крайне далеки от реальности. Статистику о прибылях своих игроков открыла только одна российская «форексная» фирма. В прошлом году удалось хоть что-то заработать лишь 17% ее клиентов. Остальные потеряли свои деньги. Другой примечательный факт: большинство из тех, кто закончил год с прибылью, выиграли не более 8 тыс. рублей. Что-то не густо…

И судя по всему, это еще очень оптимистичный подсчет. По оценкам Комиссии по

регулированию отношений участников финансовых рынков, на самом деле «в плюсе» на российском «Форексе» остаются не более 5% игроков. Большинство из них – опытные торговцы, оперирующие суммами в десятки тысяч долларов.

Остальные обречены на проигрыш. Вопрос лишь в том, кому достанутся их деньги. Поэтому перед любым «форексным» брокером стоит выбор. Можно позволить клиентам честно «профурычить» средства в ходе реальной игры на рынке. А можно и… положить всю сумму проигрыша себе в карман.

Делается это просто. Обычно прежде чем выйти на «настоящие торги», клиенту предлагают поиграть в компьютерную «демо-версию» «Форекса». Там он учится заключать сделки и даже начинает выигрывать.

Затем наступает пора выбираться из «лягушатника». Клиент перечисляет деньги на счет брокера, и ему сообщают, что отныне игра «идет по-настоящему». Но в действительности некоторые компании и не думают допускать его до реальной игры. На деле новоявленный финансист по-прежнему играет в «демо-режиме».

Расчет прост. Рано или поздно человек проиграется, и взнос можно будет «с чистой совестью» оставить себе. Если же случится чудо, клиент выиграет и захочет забрать барыши, деньги ему вернут. Поэтому никто ничего не заподозрит.

Ненадежное плечо



КОНЕЧНО, жульничают далеко не все «форексные» брокеры. Но задуматься есть над чем. Например, некоторые брокеры одалживают клиентам для игры суммы, в 100, а то и в 200 раз превышающие те, что лежат у них на счете. То есть если вы перечислили компании 100 долл., то сможете заключать сделки на 10–20 тыс. долларов. Финансисты называют это «кредитным плечом». Но откуда, спрашивается, у небольшой компании возьмутся сотни тысяч долларов? И с чего бы им рисковать своими деньгами, зная, что они почти наверняка будут проиграны?

Ответ прост. Игра с «кредитным плечом» резко ускоряет разорение клиентов. К тому же они смогут проиграть «собственной конторе» гораздо большую сумму, чем рассчитывали… Делается это так. Когда становится ясно, что проигрыш новоявленного финансиста вот-вот превысит остаток на его счете, брокеры просто блокируют игру. А для ее продолжения клиенту «ненавязчиво предлагают» доложить денежки.

Некоторые компании не брезгуют и прямым искажением показателей в своих компьютерных программах. Одного из таких «брокеров» недавно поймали за руку на искажении биржевых курсов валют. Правда, дело было на Украине.

Вроде бы с игрой на «Форексе» все понятно. Но сказка о миллионах продолжает заманивать простачков. В России, по различным оценкам, на рынке валют играют от 50 тыс. до нескольких миллионов человек.

Что их туда тянет? Как полагают психологи, «Форекс» – это такая же азартная игра, как скачки или покер. Кстати, российский закон не делает никакой разницы между «Форексом» и рулеткой. Некоторые компании-брокеры получают лицензии в Федеральной службе по финансовым рынкам, но большинство ограничивается бумажками из… Росспорта. Называются эти лицензии – «на организацию тотализаторов и игровых заведений».