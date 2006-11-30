Первый мужской кондиционер на все 100

Японская корпорация Mit-subishi Heavy Industries силами официального дистрибьютора «Биоконд» (Москва) к сезону 2007 года разработала и подготовила новую концепцию позиционирования бренда кондиционеров Mitsubishi Heavy. По серь­езности намерений и масштабу новые решения в стратегии развития бренда в мире и России реализуются впервые. С будущего года кондиционеры Mitsu-bishi Heavy будут продвигаться в новом образе, который емко сформулирован в слогане: «100% мужской кондиционер». Ему будут соответствовать визуальный креатив и все рекламно-информационные материалы.

На российском рынке кондиционеры Mitsubishi Heavy реализуются более 10 лет. Первое десятилетие в продвижении бренда ставка делалась на создание и развитие дилерской сети. Эта задача выполнена, технику данной марки реализуют более 500 компаний во всех российских регионах и странах Содружества. Сегодня перед Mitsubishi Heavy стоит новая задача: увеличение лояльности конечных потребителей к марке. Для ее реализации и разработан новый образ. Но речь идет не об изменении бренда Mitsubishi Heavy, а об его усилении, более четком сегментировании и продвижении среди потенциальной аудитории.

Климатический рынок России - один из самых динамично развивающихся в мире. Уже сегодня мы на четвертом месте в Европейском регионе по объему продаж климатических систем после самых больших потребителей кондиционеров - Испании, Греции, Италии. В нашей стране сегмент «Японские кондиционеры», по официальным данным агентства «Литвинчук Маркетинг», занимает около 40% климатического рынка. Остальные 60% делят китайская, корейская и европейская техника. Твердую лидирующую позицию японцев не могут нарушить ни агрессивная маркетинговая политика корейских производителей, ни экспансия китайских брендов. Большинство потребителей свой выбор делают в пользу качественной и надежной техники. Япония же в этом отношении по-прежнему удерживает мировое лидерство. Бренд Mitsubishi Heavy входит в тройку лидеров самых популярных японских марок, а с учетом наступающих изменений он получит новую динамику развития. Специалисты прогнозируют значительное усиление позиций Mitsubishi Heavy в России уже в ближайшем сезоне.

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