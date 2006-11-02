Иномарки сделают в Калуге

Первыми начнут выпускать «октавии», которые сойдут с конвейера уже осенью следующего года. А престижные «туарег» и «суперб» появятся на свет в 2009 году. Сперва это будут автомобили отверточной сборки, но впоследствии производ­ство станет полноценным, включая сварку, окраску и штамповку. Объем инвестиций в проект составит 426 млн. евро.

Как рассказал «АН» министр экономического развития Калужской области Николай Любимов, для того чтобы иност­ранцы выбрали Калугу, область обязалась обеспечить завод всей инфраструктурой: подвести электричество, воду, канализацию, автомобильную дорогу. Однако понесенные затраты в размере 2 млрд. рублей должны вернуться в бюджет в виде налогов уже через три года.

Собранные в России иномарки, по оценкам экспертов, будут на 10-20% дешевле, чем привезенные из-за границы. И недорогие модели, такие как «фольксваген поло», могут составить серьезную конкуренцию отечественным «жигулям» и «Волгам». Вообще, по прогнозам правительства, объем сборки иномарок в России к 2010 году превысит 1 млн. штук в год (отечественный автопром сейчас выпускает около 800 тысяч авто). Кроме Volkswagen открывают заводы в России Toyota, Nissan, General Motors.

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