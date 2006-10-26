А у нас аванс. А у вас?

Роструд обратил внимание на то, что часто зарплату начисляют сотрудникам раз в месяц. Хотя ее должны выдавать «не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором» (ст. 136 Трудового кодекса РФ). Из этого правила есть исключения, но очень немногочисленные. Например, сотрудники милиции получают зарплату раз в месяц. Но раз в две недели деньги обязаны выдавать всем сотрудникам фирм, обычным рабочим. Причем это правило должно соблюдаться независимо от того, как вы получаете свои «кровные» - через кассу или на карточку. Кстати, когда бухгалтерия отсылает деньги по безналичному расчету, вам все равно должны выдавать на работе «детализацию» - то есть распечатку, в которой указаны составные части зарплаты, размеры и причины произведенных удержаний, общая сумма к уплате (ст. 136 ТК РФ). Обратите внимание: аванс должен быть не ниже тарифной ставки рабочего за отработанное время (см. Постановление Совета Министров СССР от 23.05.57 №566 «О порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца», действующему в части, не противоречащей ТК РФ), то есть не меньше 720 рублей, подробнее на портале для бухгалтеров.

«Каждому стоит поинтересоваться, как именно ему начисляется зар-плата, - объясняет Денис Ламков, специалист в области трудового права, юрист Центра социальной защиты населения г. Москвы. - Это установлено Правилами внутреннего трудового распорядка. С данным документом работодатель должен ознакомить всех сотрудников - и получить расписку о том, что Правила они видели и изучили. К сожалению, это требование выполняется далеко не всегда. Если зарплату дают раз в месяц, если аванс меньше 720 рублей, если вам не давали на подпись Правила внутреннего распорядка - значит, нарушен закон. Обратитесь в Государственную инспекцию труда (она одна на субъект федерации). Оформляя запрос, укажите свою фамилию (анонимки не рассматриваются), но напишите, что вы не хотите, чтобы работодатель знал, кто обратился в инспекцию. Вашу просьбу должны выполнить! Инспекция привлечет работодателя к административной ответственности и выдаст предписание, обязательное к исполнению. Нарушения будут устранены».