Мечта о свечном заводике

Что популярно

ЧЕТЫРЕ года назад рабочий день Вероники Норкиной начинался со стрижки первого клиента в небольшой парикмахерской в городе Старый Оскол. Теперь она утром здоровается с персоналом салона красоты в Москве, включает кассу, проверяет, сколько в салон записано клиентов, заказывает необходимые для мастеров косметические средства. Она - владелица этого салона. После того как в 2004 г. она выиграла в шоу «Последний герой» 3 млн. долл., возник вопрос, куда вложить деньги. «А так как я сама отработала парикмахером более 10 лет, то и решила купить небольшой салон красоты, - вспоминает она. - Но если работу парикмахерской я знала от и до, то как получить лицензию, разрешение СЭС, пожарных, для меня было китайской грамотой». Уже действующий салон красоты обошелся ей в 35 тыс. долл., и приносил он тогда тысячу долларов прибыли в месяц. Сейчас прибыль составляет от 3,5 до 5 тыс. долл. в месяц. А стоит бизнес, по словам владелицы, 75 тыс. долларов.

Действующие фирмы продаются в так называемых магазинах готового бизнеса. Покупатель приобретает компанию с определенным оборотом и прибылью. В США подобный вид услуг существует давно, в России - считаные годы. Однако несмотря на это отрасль быстро прошла этап взросления. Если в конце 90-х годов продавали в основном «убитые» (неприбыльные) бизнесы и фирмы-однодневки для обналички, то теперь предлагаются совершенно нормальные, наполненные «мясом» компании.

Не стоит думать, что для покупки бизнеса обязательно нужны огромные средства. Ассортимент выставляемых на продажу фирм велик. Здесь есть бизнес на любой вкус: от швейной мастерской за 8 тыс. долл. до мясоперерабатывающего завода за 3 млн. долларов.

Кстати, именно небольшие компании стоимостью до 200 тыс. долл. сейчас пользуются наибольшим спросом. Это салоны красоты, кафе, рестораны, магазины, автомойки. Подобная ситуация не удивительна. Сфера услуг развивается в России быстрыми темпами.

По словам руководителя департамента консалтинга и продаж «Магазина готового бизнеса - Deloshop» Владимира Ермолаева, чтобы стать обладателем салона красоты, потребуется сумма от 15 до 100 тыс. долларов. «Все больше россиян старается следить за своим здоровьем, - объясняет популярность салонов Владимир Ермолаев. - Кроме того, часто богатые мужья покупают эти заведения в подарок своим женам, чтобы они были при деле».

Также популярно все, что связано с автомобилями: шиномонтажи (15-40 тыс. долл.), автосервисы (60-1000 тыс. долларов). Но особенно в ходу автомойки. «Желающих купить много, а продавцов - единицы, - рассказывает Владимир Ермолаев. - Этот рынок сильно зарегулирован административными барьерами. И не многим по силам выбить у город­ских властей участок для строительства. Поэтому небольшая мойка на два поста стоит минимум 150 тыс. долларов. Зато она способна в месяц приносить 6-10 тыс. долл. чистой прибыли».

На недорогой ресторан или кафе понадобится сумма в 50 тыс. долларов. Правда, в этом случае помещение будет находиться в аренде. Если хотите быть собственником площадей, то тут цены доходят до 500 тыс. долл. и выше.

Надо отметить, что пристрастия деловых россиян за последние годы несколько изменились. Еще недавно индивидуальные салоны сотовой связи появлялись как грибы то тут, то там. Теперь мелких игроков на этом рынке нет - все подмяли под себя крупные продавцы типа «Евросети» и «Связного». Пропал интерес к видеопрокатам - россияне покупают дешевые DVD-диски и ходят в кино. Точки уходят по бросовым ценам (от 3 тыс. долларов). «Там, где происходит концентрация рынка, укрупнение игроков, малым предпринимателям приходится выбирать узкие ниши, в которых крупным компаниям работать не интересно», - поясняет Ермолаев.

Также свою лепту вносит прогресс. Например, технологии цифровой фотографии свели на нет спрос на магазины фототоваров.

Что приятно, увеличилось количество желающих вложить деньги в производство. Маржа в этом виде бизнеса постепенно растет. «Наиболее популярны предприятия по изготовлению кондитерских изделий, - рассказывает зам. директора консалтингового центра «Экспресс-Групп» Олег Юдин. - Но можно купить колбасный завод, цех по переработке мусора, лесопилку или мельницу. Здесь суммы составят от нескольких сот тысяч долларов до пары миллионов».

Кто покупает

ПРИМЕРНО половину всех сделок совершают компании, которые, расширяя свой бизнес, приобретают предприятия по своему профилю. Остальные покупки совершают частные лица. Словом, граждане весьма активные купцы.

Чаще всего частники - это специалисты в какой-либо области, которым надоело гнуть спину на хозяина. «Например, мы недавно продали стоматологический кабинет бывшему стоматологу, - говорит Олег Юдин. - У него уже есть несколько подобных заведений. Сейчас он расширяется». Образовательные центры любят покупать бывшие учителя.

Обращаются также бизнесмены, которые отдыхали от дел какое-то время, но теперь вновь хотят быть у руля. Порой встречаются высокооплачиваемые работники крупных компаний. Они уже успели вложить деньги в акции, в покупку недвижимости. И их желание - сделать инвестиции еще более разнообразными. «Когда рушился «Юкос», к нам приходило много его работников», - вспоминает Владимир Ермолаев.

Как выбирать бизнес

ВСЕ ищут бизнес, который бы приносил как можно больше денег. «Поэтому главный критерий - срок окупаемости, - говорит Олег Юдин. - Люди хотят, чтобы бизнес окупался за 1,5-2 года». Кстати, по этому показателю можно на глазок прикинуть стоимость компании: она равна чистой прибыли за 1,5-2 года.

Впрочем, найдя подходящую компанию, не спешите соглашаться. Не менее важно, чтобы фирма и в будущем генерировала стабильный денежный поток. Так, один человек купил ресторан, а рядом с ним развернулась стройка жилого дома. В результате количество посетителей значительно снизилось, и бизнесмен понес убытки.

При покупке, скажем, парикмахерских важно сохранить прежних мастеров. Иначе они уведут с собой часть клиентов. То же можно посоветовать и в отношении стоматологических клиник.

Бизнес потребует усилий и от вас самих. Будьте готовы к тому, что вам придется целиком посвятить себя новому делу. Или, в крайнем случае, поставить к управлению человека, которому вы доверяете на все 100%. Бизнес по определению держится на личной харизме руководителя. Поэтому обязательно задайте себе вопрос: сможете ли вы управлять и контролировать его? «После того как человек купил автомойку, ее прибыль сильно упала. Вместе с преж­ним владельцем ушел управляющий, который контролировал работу всего персонала. Поэтому работники стали приворовывать, - рассказывает Олег Юдин. - Правда, проблему удалось решить - новый владелец установил видеокамеры».

Почему продают

ПРИ подготовке материала меня больше всего интересовало, зачем продавать то, что приносит деньги. Ответ оказался не так уж сложен. Конечно, «курицу, несущую золотые яйца» никто продавать не будет. (Поэтому вы не встретите здесь предложения о продаже лицензии на разработку нефтяного месторождения или золотодобывающей компании.) Однако вполне здоровым делом точно можно обзавестись.

Итак, причин несколько. Во-первых, усталость от бизнеса. Некоторые бизнесмены годами работают без выходных. Во-вторых, из-за проб­лем со здоровьем. Так, одной хозяйке образовательного центра, как ни жалко было, пришлось продать его после двух лет болезни. Третья причина - нет подходящих наследников. К примеру, стоматологическую клинику можно передать только стоматологу. Иначе без неусыпного контроля специалиста качество услуг неизбежно упадет.

И не забудьте, что при покупке бизнеса надо торговаться. «Если идет торг, значит, цена будет реальной», - говорят специалисты. Иногда она снижается по сравнению с первоначальной в 1,5 раза.

Плюсы и минусы франшизы

Если хочется открыть бизнес, но страшно пускаться в свободное плавание, то можно открыть бизнес по франшизе. Это когда ваше предприятие будет работать под маркой крупной компании. Плюс в том, что вам предложат уже обкатанную схему бизнеса, передадут особенности технологии, помогут с закупками оборудования, обучением персонала.

Однако за это придется делиться частью прибыли от 10 до 20%. И при покупке франшизы необходимо заплатить так называемый паушальный взнос - порядка 1/3 от всех расходов на создание фирмы.

Кроме того, такой бизнес не подходит творческим личностям, начинающим бизнес ради самовыражения. На Западе, например, крупные фирмы, перед тем как поделиться своим брендом, проводят психологическое тестирование. Если человек имеет креативную жилку, то ему могут отказать в франшизе.

Что купить?

Бизнес Стоимость, тыс. долл. Прибыль, тыс. долл. в месяц Место расположения Брачное агентство 5 1 Санкт-Петербург Турагентство 21 1,1 Пермь Производство вяленого мяса 22 3 Московская обл. Производство радио-конструкторов 24 - Новосибирск Аптека 40 3,5 Москва Магазин-кондитерская 40 3,5 Москва Компания по торговле косметикой 59 5,5 Омск Лесной терминал 200 7 Костромская обл. Мельница 250 6 Владимирская

обл. Колбасный завод 570 20 Московская обл. Гостиница 800 25 Тюменская обл. Завод по производству асфальта 1050 - Рязанская обл.

Источник: «Экспресс-Групп», «Магазин готового бизнеса - Deloshop»