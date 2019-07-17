Правительство устало печалить президента

"Основной прирост нам дали обрабатывающие производст­ва, в первую очередь автомобилестроение (в сентябре рост производства автомобилей составил 20%: это и сборка иномарок на российских заводах, и увеличение производства на наших заводах), а также производство турбин, вагонов», – отметил г-н Греф. Он рассказал и о снижении инфляции: за 9 месяцев потребительские цены выросли на 7,2% против 8,6% за 9 месяцев прошлого, а за первую половину октября инфляция составила и вовсе 0,2% – «вдвое ниже, чем год назад».

Далее президент обратил внимание на положение дел в «совсем другой области» и попросил главу Минздравсоцразвития М. Зурабова рассказать о том, как идет борьба с производством поддельных лекарств. Министр ответил, что в результате принятия законодательных поправок «доля подделок снизилась довольно заметно: по нашим оценкам, сейчас в общем объеме это 3–4%». Г-н Зурабов привел и еще ряд неожиданных цифр: «Рост потребления лекарственных препаратов в РФ в этом году самый большой в мире – 38%, при этом цены на лекарства выросли всего лишь на 4,6%, то есть ниже, чем инфляция».

Первый вице-премьер Д. Медведев рассказал об «укреплении сельхозкооперации: для того чтобы «крестьяне сами могли бы реализовывать свою продукцию везде, в том числе на рынках», в этом году создано 1700 новых кооперативов. Причем правительством ставится цель, чтобы на рынках торговали в первую очередь производители продукции, хотя и полностью рушить «нынешние рыночные механизмы никто не собирается».

Министр обороны С. Иванов доложил президенту о строительстве жилья для военных: «В 2006 году мы поставим своеобразный рекорд, построив 40 тысяч квартир». Только по одной такой программе в 2006–2007 годах в пяти «самых проблемных регионах» построят 18 400 квартир, причем 2 тысячи из них уже введено, а к концу года их будет уже 6 тысяч. По программе «инвестиционных контрактов» земли, высвобождаемые от нужд обороны, продаются в обмен на квартиры: «В Москве и Подмосковье рыночная стоимость очень высокая, поэтому часть квартир мы берем в других регионах страны, за счет чего повышаем их количество». Так, «не привлекая ни копейки бюджетных средств, в этом году получим 5 тысяч квартир».

Единственная программа, которая пока буксует, – это ипотека. Когда в 2005 году гарантировали ежегодное перечисление на именной счет 37 тысяч рублей, на них можно было приобрести 3 кв. м жилья «по среднероссийской, не московской цене». Сейчас же для этого нужно уже 65–70 тысяч рублей, посетовал С. Иванов.