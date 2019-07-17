Ненастоящий рост

Однако «пар» быстро закончился. И в понедельник акции «топтались» на месте, а во вторник уже началось снижение. «Опять нефть! – говорит аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. – Цена на нее падает, даже несмотря на то что Венесуэла и Нигерия сократили поставки». Однако аналитики считают, что стоимость «черного золота» не опустится ниже 58–60 долларов. Поэтому причин для глубокого снижения цен на акции нет. «Наоборот, когда индекс РТС опустится до 1500–1520 пунктов, можно начать покупать дешевые акции, – добавляет Андрей Верников. – К тому же, у банков сейчас много денег: остатки на корреспондентских счетах выросли почти на 100 млрд. рублей. Есть на что покупать».

Наиболее интересными выглядят акции «Норильского никеля» и РАО ЕЭС. Растущие цены на металлы и отсутствие связи с нефтью делает никелевую монополию привлекательной для включения в инвестиционный портфель финансистами разных мастей. А изюминка РАО ЕЭС – возможность обменять ее акции на акции генерирующих компаний.