Не горите за плитой: готовим быстро и вкусно

КАЖДАЯ хозяйка ежедневно решает дилемму: с одной стороны, домашних и гостей хочется накормить и вкусно, и полезно, а с другой стороны, не тратить на готовку много времени. Как это сделать?

1. На прилавках изобилие овощей и фруктов – пусть и у вас дома они будут всегда. Фрукты давайте детям в школу и на работу берите для перекусов. Из овощей можно быстро приготовить салатик к ужину.

2. Готовьте несколько блюд одновременно. Попробуйте делать это не каждый день, а 1–2 раза в неделю: суп – сразу большим объемом, часть второго блюда можно сразу заморозить.

3. Пусть дома постоянно будет запас продуктов быстрого приготовления, фруктов-овощей или подготовленных домашних полуфабрикатов: вареная картошка, яйца, зеленый горошек и т.д., чтобы быстро приготовить салат не было проблем. Легко, разнообразно и, главное, полезно!

4. Выбирайте простые рецепты. Освойте способы приготовления, которые не требуют постоянного присутствия.

Быстрая солянка

ПРОДУКТЫ на 3 горшочка: 300–400 г курицы, 150 г вареной колбасы, 150 г консервированных грибов, 3 средние картофелины, 1,5 кубика любого бульона, 3 средних соленых огурца, морковь, кетчуп, чеснок, зелень, лавровый лист, 1 л кипящей воды.

Нарезанные продукты разложить в горшочки, залить кипящей водой. Готовить на нижней решетке 40–45 мин. при 260 градусах.

Заметьте: все продукты закладываются одновременно, и не образуется накипь, и снимать ее не надо!

Совет: Для получения аппетитной пенки на солянке за 10 мин. до окончания варки с горшочков можно снять крышки. Перед подачей на стол добавить в горшочки по 1 ст. ложке сметаны или майонеза.



Котлеты «домашние»

ПРОДУКТЫ: 500 г говяжьего фарша, 200 г свиного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, соль и перец – по вкусу.

В фарш добавить мелко нарезанный лук, яйцо, соль и перец – по вкусу. Слепить котлеты, обмазать их маслом или майонезом. Котлеты не надо переворачивать, так как они готовятся со всех сторон!

Запекать на средней решетке при 235 градусах 20–25 мин.



Быстрый десерт

ВЫРЕЗАТЬ сердцевину у пяти яблок, наполнить их вареньем или медом.

Запекать при температуре 180 градусов 15–20 мин. на нижней или средней решетке. В качестве наполнителя можно использовать сахар, ванилин, корицу.