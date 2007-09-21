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Смородина «ноу проблем»

Конец сентября – черенкуем черную смородину

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Смородина «ноу проблем»

 «У наших друзей на даче растут на газоне (именно там!) три шикарных куста черной смородины. Ягоды очень крупные, сладкие, долго висят на ветках, не осыпаются. Нам сразу же захотелось приобрести для своей дачи такую же смородину, но сорт, к сожалению, неизвестен. Можно ли сейчас, осенью, откопать часть куста, чтобы пересадить к себе в сад? Они нам очень понравились!»

Илья Макаров, Уфа

 
 Сейчас, осенью, самое время откапывать всякие растения и активно пересаживать. Но для черной смородины хотим предложить вам вспомнить и применить в своем саду другой способ размножения – черенкование.

 Не надо ничего откапывать – просто поезжайте в гости к своим друзьям и смело срежьте несколько веток. Черная смородина прекрасно приживается, если ее черенки посадить в конце сентября.

 КОРНЕВАЯ система многих растений продолжает расти поздней осенью и зимой, особенно если не промерзла почва. А черная смородина особо быстро укореняется в это время. При благоприятной зиме к весне сформируются вполне приличные корешки. Посадив черенки сегодня, вы сможете сэкономить время и собрать первый урожай на год раньше.

 Чтобы добиться хороших результатов и не потратить зря свое время, внимательно прочитайте наши советы.

 Во-первых, для таких целей лучше всего подходят сильные 2–3-летние ветви на кусте. Черенки нарежьте из боковых однолетних приростов на этих ветках. Не годятся очень сильные однолетние побеги. Они плохо укореняются. Ну и конечно же не используйте больные и по­врежденные вредителями ветви.

 Во-вторых, соблюдайте оптимальную длину черенка – 20 см. Почек должно быть не менее пяти. Снизу сделайте косой срез, сверху  – прямой. Если вы не имеете возможности посадить черенки в тот же день, то храните срезанные ветви в прохладном помещении. Заверните во влажную газету и положите в полиэтиленовый пакет. Не нарезайте черенки заранее. Сделайте это перед самой посадкой.

 В-третьих, сажайте в рыхлую, влажную и плодородную почву под наклоном в 45 градусов, заглубляя черенок на три четверти длины. Обильно полейте. Для лучшего результата перед посадкой накройте грядку пленкой. Вырежьте или проколите в пленке дырочки и в них сажайте черенки.

 В-четвертых, и это главное, следите за почвой. Она должна быть постоянно влажная. Тогда с укоренением не возникнет никаких проблем!

 В-пятых, на зиму черенки желательно замульчировать торфом или перепревшим компостом и слегка укрыть лапником. Рано весной укрытие снимите, и укоренившиеся «палочки» дружно начнут расти.

 Осенними черенками также можно размножать красную смородину, но в этом году вы уже опоздали. Делать это нужно было в конце августа. И еще, не все сорта красной смородины укореняются хорошо.

Обрезание пойдет на пользу

 ПРОЦЕСС срезки веток черной смородины для заготовления черенков можно совместить с плановой обрезкой кустов. Конечно же наиболее благоприятное время для обрезки – весна, пока почки еще спят. Но черная смородина просыпается очень рано, и этот момент легко «прозевать».

 Поэтому проведите часть работ по обрезке осенью. Удалите старые многолетние ветви. Их легко отличить по грубой более темной коре. Молодые приросты на этих ветках маленькие (менее 10 см).

 Около самого основания срежьте лишние молодые однолетние побеги. Их должно остаться на кусте не более 5–6 штук.

 Не оставляйте больные и поломанные ветви.

 Проведя осеннюю обрезку, вы освободите себе напряженное весеннее время для других важных работ в саду. Вам останется только слегка пройтись по кустам «рукой мастера».

Чайку попейте

 ПОСЛЕ обрезки черной смородины соберите зеленые листья и посушите в тени. Затем с обрезанных веток «обшмыгайте» почки. Основа для вкусного витаминного чая готова!

 В чайник насыпьте две чайные ложки зеленого чая, несколько сухих листьев и ложку почек смородины. Дайте настояться 10–15 минут и пейте. Вкус боже­ственный…

 

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