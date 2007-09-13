Переселять жителей подоконников обратно в дом нужно постепенно. Сначала, в течение нескольких суток, заносите их в тепло только на ночь. Пусть акклиматизируются.

ЕСЛИ вы привезли растения в городскую квартиру, то на день выносите их на балкон. Другой вариант – оставьте комнатных жителей на дачной веранде. В следующие выходные – заберете.

Беда всех комнатных растений – вредители (особенно карантинные) и болезни. Переселив растения на лето в сад, мы им очень помогаем. В естественных, природных условиях они оздоравливаются. Почти все комнатные вредители погибают.

Переселяя растения обратно в дом, самое важное – не занести вместе со своими питомцами новых вредителей (уже открытого грунта). В искусственном климате городской квартиры или дома, не имея естественных врагов, они очень быстро размножатся. И «сожрут» всех жителей подоконников! Такой «троянский конь» нам не нужен!

Итак, примите меры. Если вы обнаружите на растении вредителей, то обработайте его специальным препаратом, следуя инструкции по его применению. В любом садовом цент­ре вам порекомендуют необходимое средство. Проводить обработку химическими веществами можно только на улице! В жилом помещении, чтобы самим не отравиться, применяют растительные препараты или механический метод борьбы с вредителями (сбор вручную).

Даже абсолютно здоровые на вид растения советуем обработать для профилактики каким-либо препаратом (по инструкции).

Комнатные вредители могли на лето «затаиться», а в привычных для них условиях снова начнут размножаться.

Кстати, сейчас полезно провести «санобработку» и не выезжавших на свежий воздух комнатных растений.

Если какой-либо цветок сильно поражен и меры борьбы не помогли, то с ним лучше расстаться, чтобы уберечь остальные растения от заражения.

А мы их луком!

КАК известно, использование настоев и отваров фитонцидных растений прекрасно избавляет от многих вредных насекомых. И в открытом грунте, и в комнатных условиях. Лук, чеснок, ромашка, жгучий перец, ботва томатов, кожура апельсинов и лимонов, махорка – вот наши экологические помощники.

Для лучшего прилипания и создания пленки применяют раствор хозяй­ственного мыла.

От тлей, клещей, трипсов хорошо помогают настои всех вышеперечисленных фитонцидов. Их настаивают в воде (в пропорции 1:10) в течение суток. Добавляют немного раствора мыла. Потом опрыскивают. При необходимости процедуру повторяют несколько раз.

Мучнистых червецов собирают вручную, а затем опрыскивают теми же сред­ствами.

Щитовок «отскребают» щеточкой для мытья посуды. Затем протирают все части растения керосином с мылом (в стакане горячей воды растворите 10 г мыла и 2 капли керосина).

С белокрылкой борются раствором мыла (1:50). Опрыскивают раз в пять дней до полной победы.

