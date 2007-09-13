Что выросло – все мое!
Урожай ягод спасает... радио
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Виктор САПУНОВ, г. Рыбинск ]
МНОГИМ дачникам досаждают на участках птицы. Вот и мне от них одна беда была: то вишню поклюют, то клубнику, то еще что: непрошеные гости всегда найдут, чем поживиться. Ягоды, конечно, можно и на рынке купить – но ведь свое, собственными руками выращенное – согласитесь, всегда вкуснее!
Чего я только не делал, чтобы от птиц избавиться! Поставил пугало – так птицы у него на голове чуть гнездо не свили: ну очень сильно «испугались»! Потом знакомый присоветовал взять фольгу и прикрепить ее к верхушке длинного шеста – дескать, метод проверенный. Однако и это не возымело действия: то ли птицы у меня на участке особо не пугливые, то ли еще что – но результат нулевой.
А тут вдруг, как часто в жизни бывает, помог случай. Обычно, копаясь у себя на участке, слушаю радио. И вот однажды, когда эфирная волна в очередной раз ушла, вместо музыки из динамика раздались всякие шумы: потрескивания, посвистывания, повизгивания… В этот самый момент птицы, разгуливавшие по участку, разом сорвались и улетели – словно чего-то испугались. И здесь меня осенило. Прибавив звук, стал следить – что же будет дальше. Так вот, пока приемник свистел и повизгивал – ни одна птица больше не появилась!
Правда, вместо них «прилетел» ворчливый сосед: достало, говорит, твое радио. Он хоть и глуховат – но тут его, видимо, действительно припекло. Пришлось уменьшить звук – но это никак не повлияло на результат: птицы так и не прилетели. С тех пор вот уже третий год горя не знаю: пернатые – сами по себе, мой урожай – сам по себе. Короче, что вырастил, то и съел.
А сосед, между прочим, последовал моему примеру – тоже гоняет радио у себя на участке. И тоже избавился от проблем с птицами. Надеюсь, мой опыт пригодится и читателям «Аргументов неделi».
С уважением,
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