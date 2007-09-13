Шнурок Бегемоту не товарищ

ПОХОЖЕ, у нас на даче завелись воры. И постоянно тянут продукты из холодильника. И больше всего ударяют по мясному. Вот намедни исчезли баварские сосиски с сыром, кусок колбасы московской и батон печеночного паштета. Стали думать – кто? Грешили на соседского дядю Жору – он известен всей округе своим стремлением заложить за воротник, да вот только в пристрастии к деликатесам дядя Жора раньше замечен не был. Да и пропадали сырные сосиски в основном в ночное время, когда сосед, изрядно наклюкавшись, спал глубоким сном. Но воришки сами дали о себе знать.

Рано утром кто-то из домашних ненароком забрел на летнюю кухню и увидел, как двое ушастых разбойников – такса по кличке Шнурок и лохматый толстый кот Бегемот, открыв холодильник, вытаскивают копченое ожерелье «Краковской»… Причем такса носом придерживает дверь, а кот когтистой лапой подталкивает круг колбасы «на выход». Ну и получили же они на орехи!

Два дня ушастые проказники где-то скрывались. И даже на призыв попить свежих сливок побитые друзья не откликались. Но на утро третьего дня на даче опять случился большой переполох. Кот Бегемот, видимо, чтобы загладить свою вину, откуда-то приволок на крышку холодильника с полдюжины задушенных мышей – от нашего стола вашему. А юркая такса туда же притащила несколько серых придушенных ящериц. За что и тот и другой были премированы куриным бульоном. На дачном участке воцарился мир.

Все были уверены, что с мелким хулиганством покончено. Но через 3 дня ночью снова пропажа… Уперли кусок ветчины в форме. Проведенное расследование привело в «юрту» Шнурка, а там обнаружили кое-что поинтереснее остатков ветчины: «кожуру» от сотового телефона (его потеряла наша бабушка месяц назад), футляр от очков, перчатку автомобилиста и конечно же шнурки.

А потом в гости зашел сосед-ветеринар и объявил, что наша такса Шнурок – обычный клептоман. Как лечить? Вылечить, оказывается, невозможно, а вот от кота Бегемота держать Шнурка подальше надо – дабы не сбивал с пути истинного!

А на холодильник домашние предложили повесить амбарный замок…