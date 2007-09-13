//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Шнурок Бегемоту не товарищ

На дачном участке можно ловить не только мышей

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Шнурок Бегемоту не товарищ

 ПОХОЖЕ, у нас на даче завелись воры. И постоянно тянут продукты из холодильника. И больше всего ударяют по мясному. Вот намедни исчезли баварские сосиски с сыром, кусок колбасы московской и батон печеночного паштета. Стали думать – кто? Грешили на соседского дядю Жору – он известен всей округе своим стремлением заложить за воротник, да вот только в пристрастии к деликатесам дядя Жора раньше замечен не был. Да и пропадали сырные сосиски в основном в ночное время, когда сосед, изрядно наклюкавшись, спал глубоким сном. Но воришки сами дали о себе знать.

 Рано утром кто-то из домашних ненароком забрел на летнюю кухню и увидел, как двое ушастых разбойников – такса по кличке Шнурок и лохматый толстый кот Бегемот, открыв холодильник, вытаскивают копченое ожерелье «Краковской»… Причем такса носом придерживает дверь, а кот когтистой лапой подталкивает круг колбасы «на выход». Ну и получили же они на орехи!

 Два дня ушастые проказники где-то скрывались. И даже на призыв попить свежих сливок побитые друзья не откликались. Но на утро третьего дня на даче опять случился большой переполох. Кот Бегемот, видимо, чтобы загладить свою вину, откуда-то приволок на крышку холодильника с полдюжины задушенных мышей – от нашего стола вашему. А юркая такса туда же притащила несколько серых придушенных ящериц. За что и тот и другой были премированы куриным бульоном. На дачном участке воцарился мир.

 Все были уверены, что с мелким хулиганством покончено. Но через 3 дня ночью снова пропажа… Уперли кусок ветчины в форме. Проведенное расследование привело в «юрту» Шнурка, а там обнаружили кое-что поинтереснее остатков ветчины: «кожуру» от сотового телефона (его потеряла наша бабушка месяц назад), футляр от очков, перчатку автомобилиста и конечно же шнурки.

 А потом в гости зашел сосед-ветеринар и объявил, что наша такса Шнурок – обычный клептоман. Как лечить? Вылечить, оказывается, невозможно, а вот от кота Бегемота держать Шнурка подальше надо – дабы не сбивал с пути истинного!

 А на холодильник домашние предложили повесить амбарный замок…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета, представляющий националистические силы, придумал способ «запугать» Российскую Федерацию. Политик процитирован в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//В мире

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка Элита Вейдемане раскритиковала Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она говорила и пела на русском языке. По ее мнению, артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов".

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//Новости партнеров

//Туризм

Названы самые популярные города мира

Названы самые популярные города мира

Эксперты Mastercard Global Destination Cities Index назвали самые популярные города у иностранных туристов со всего мира, а также рассказали, где люди оставляют больше всего денег.

//Экономика

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины. Украинским производителям, прежде чем отправить новый урожай в Европу, предстоит предоставить документы, доказывающие соответствие продукции нормам ЕС.

//Новости СМИ2

//Общество

Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Футболистов Андрея Кокорина и Павла Мамаева освободили по УДО. Соответствующее решение принял сегодня один из районных судов Белгородской области, где находится колония, в которой отбывают наказание спортсмены.

//Культура

Сэр Пол Маккартни написал новую книжку для детей

Сэр Пол Маккартни написал новую книжку для детей

Новая детская книга участника группы The Beatles Пола Маккартни, получившая название "Привет, дедуля!", стала доступна читателям. Сообщение об этом опубликовано насайте музыканта.

//Общество

В Красноярском крае 4-летний ребенок из деревни Березовка пропал в тайге

В Красноярском крае 4-летний ребенок из деревни Березовка пропал в тайге

В Красноярском крае четырехлетний мальчик 5 сентября пропал в тайге. Малыш вчера вечером ушел от дома в деревне Березовка Ирбейского района. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено.

//Общество

Автомобили ВАЗ-2110 и "КИА-Спектра" столкнулись на трассе Шадринск-Ялуторовск, есть погибшие и пострадавшие

Автомобили ВАЗ-2110 и "КИА-Спектра" столкнулись на трассе Шадринск-Ялуторовск, есть погибшие и пострадавшие

В Тюменской области в пятницу, 6 сентября, утром крупное ДТП произошло на 173-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. В результате столкновения ВАЗ-2110 и "КИА-Спектра" погибли два человека

//Здоровье

Семь возможных сигналов организма о скорой остановке сердца назвали медики

Семь возможных сигналов организма о скорой остановке сердца назвали медики

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой остановке сердца. Об этом идет речь в посте, появившемся некоторое время назад в российской блогосфере.

//Политика

Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на официальной церемонии приветствия в пятницу сидя прослушали государственный гимн Германии.

//Новости партнеров

//Общество

Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими зарплатами

Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими зарплатами

Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими заработными платами в России. Максимальное число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства.

//Общество

Ясновидящие в "Синергии" предсказали результаты выборов губернатора Петербурга

Ясновидящие в "Синергии" предсказали результаты выборов губернатора Петербурга

В начале октября в Санкт-Петербурге пройдёт Synergy Global Forum. К его началу уже выпущены листовки с программой мероприятия. И, судя по их содержанию, в "Синергии" работают ясновидящие, которые далеко вперёд видят ход политических событий.

//В мире

Под Мариуполем снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил бойца «Азова»

Под Мариуполем снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил бойца «Азова»

Украинский полк «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) сообщил о новых потерях в зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах интернет-СМИ.

//Общество

Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак за "кряканье" о Крыме

Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак за "кряканье" о Крыме

Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак за ее мнение о присоединении Крыма. Лоза, комментируя заявление Собчак, что "Крым должен быть возвращен Украине", сказал, что "светская львица" говорит то, что ей выгодно.

//Общество

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Владимир Путин, находящийся на Восточном экономическом форуму, назвал Камчатку самым красивым местом в мире. По признанию российского президента, он "ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка".

//Шоу-бизнес

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон за месяц "сгорел" от рака

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон за месяц "сгорел" от рака

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон скончался в Москве на 72-м году жизни. Жена его сына Татьяна Путру, рассказала, что онкологическое заболевание было диагностировано в конце июля.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
4

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
5

После обвала в шахте в Якутии остается неизвестной судьба одного горняка

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры