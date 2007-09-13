Арабески, кто вы?

Франция, ах Франция! Ну конечно же именно там изысканно сложный и симметрично спланированный сад приобрел статус совершенного творения и стал эталоном садового дизайна. И приобрел название «французский». Создать сад во француз­ском стиле очень нелегко, и нужно приложить немало усилий, чтобы получилось красиво, а главное – стильно. Зато если получится, вы сможете собой гордиться.

Слава родителю!

ФРАНЦУЗСКИЙ стиль обязан своим рождением гениальному ­ланд­шафтному архитектору – Андре Ленотру. Правда, он таких слов не ведал и называл себя скромненько – королевский садовник.

Садовник Ленотр, следуя королевскому приказу, начал создавать недалеко от Парижа парк Версаль – как символ безграничного могущества тамошнего «короля-солнца» Людовика XIV. Все в нем должно восприниматься исключительно как творение человеческих рук, подчиняться силе и воле человека (короля, как вы догадались), противопоставляться естественной природе. Вот в этом и заключалась вся суть философии французского сада.

Ленотр такой шедевр создал. И продолжал совершенствовать его в течение 30 лет. Людовик по достоинству оценил труд верноподданного гражданина. «Скромному» садовнику даже было пожаловано право сидеть в присутствии короля.

Однако в историю Версаль вошел вовсе не как памятник абсолютной королевской власти, а как величайшее творение архитекторов и садоводов Европы того времени.

А всего за свою долгую жизнь гениальный Ленотр с учениками сотворили более 30 бесподобных парков в регулярном стиле.

КОНЕЧНО, чтобы создать настоящий французский сад, потребуется участок немалой площади (чем больше, тем лучше!). Но и на небольших дачных угодьях вполне реально добиться успеха.

Итак, в таком саду непременно присутствует осевая симметрия всей композиции. Дворец (не пугайтесь, речь идет о нашем с вами доме) обязательно является центром. Перед домом создается так называемый партер (открытое про­странст­во геометрической формы). Здесь по французским правилам разбивается газон, планируются прямые дорожки, затейливые цветники (арабески). Деревья и кустарники присутствуют исключительно в стриженом виде. Природа намеренно подчиняется человеку.

Особо красивые получаются партеры, если ваш участок расположен на склоне. Тогда предварительно проводится террасирование, и на каждой террасе – свой неповторимый партер.

Словарный аргумент

АРАБЕСКИ – орнамент из стилизованных цветов, листьев, геометрических фигур, вязи арабских слов.

Сад непременно украшается симметрично расположенными скульптурами, беседками, скамейками.

Особое место отводится водоемам. Они обычно планируются круглой или овальной формы, реже – прямоугольной. Непременно условие – фонтан, ну или хотя бы маленький фонтанчик.

Все живые изгороди из лист­венных и хвойных растений обязательно подстригают. Красота требует жертв…

Очень важно помнить, что сад и дом должны составлять единое целое. В идеале, задумывая дом, одновременно планируют сад. И он как бы «вытекает» из дома и начинает жить самостоятельной жизнью.

Но чаще бывает, что над садом мы задумываемся уже после строительства или покупки дома. Что ж, тогда придется более внимательно отнестись к решению ландшафтных задач. Если вы уже построили «деревенский» сруб или щитовой домик, то, как бы вам ни хотелось, а от арабесок и партерного газона лучше отказаться. И «регулярный» огород на всем участке, как ни старайтесь, во французский сад не превратится. Нужно поискать другие варианты, которых предостаточно. И они не менее интересны, чем регулярный сад. А мы поможем, рассказывая о разных стилях планировки садов. Немного истории и практические решения. Наш садовый ликбез продолжается.

Ближе к делу

НАСТУПИЛ сентябрь, а вместе с ним пришло время сажать луковичные. Их цветы первыми после долгой зимы будут радовать вас. А когда они отцветут, можно заменить их летниками.

Но для начала потренируемся и «нарисуем» на газоне парочку арабесок.

Шаблон лучше предварительно нарисовать в натуральную величину на бумаге. Для этого сгодится рулон дешевых обоев. Затем по контуру арабески вырезаем дерн. После этого вскапываем почву, добавляем в нее плодородный грунт и высаживаем луковицы, например, низкорослых тюльпанов одной цветовой гаммы. Темные в центре, светлые по краям.

Дождитесь весны и результатов. Если опыт будет позитивным, то такие узоры можно попробовать создавать из стриженных медленнорастущих кустарников (туи, спиреи) и из многолетних цветов. Удачи!