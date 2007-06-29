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Сюрпризы в бане любите?

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Вадим ШИРОКОВ, из Тверской губернии проездом ]

Сюрпризы в бане любите?

 МОЙ хороший школьный приятель купил дом в деревне на берегу Волги. Перестроив его в рыболовно-охотничий коттедж с русской баней, он пригласил старых друзей к себе на новоселье...

 Ехали мы долго, пятница, пробки… С дороги наш новосел позвонил соседу – «душевному Егорычу», тот обещал затопить баньку. Когда приехали, уже темнело. Экскурсию по окрестностям решили отложить «на потом», а сразу поторопились в баню. Как же чудесно после пыльного, душного города попариться свежими веничками в деревенской бане! После третьего захода в парилку довольный хозяин, хитро улыбаясь, пообещал разомлевшим гостям нечто особенное. Оказывается, сразу у баньки за забором выкопан прудик – сделал пять шагов, открыл калиточку, шагнул на мостик и прыг в воду. А рядом лесенка, чтоб  наверх выбраться. Темно вот только, фонарь бы повесить надо.

 Первым побежал сам хозяин. Пять шагов, еще шаг и… ошеломляющие  витиевато-замысловатые выражения восторга потрясли воображение оставшихся товарищей. Мы, подталкивая друг друга, резво потрусили к оазису наслаждения. Каждый прыгнувший издавал экзотические звуки. Я был последним…

 Так классно лопухнуться мне не доводилось еще ни разу. Воды-то в пруду не было! На дне оставалось с полметра илистой жижи пополам с пиявками, лягушками и ряской. И в этом «нектаре» ползали, упражняясь в словесности, пятеро голых мужиков.

 «А где вода? Когда я пять дней назад уезжал, пруд был полнехонек! Я ж специально насос в речку кинул, чтоб в пруд воду добавлять. Куда делась, кто взял?» – рычал, поминая всех совершеннолетних жителей деревни, озверевший хозяин.

 Объяснение было простое, как правда: «Ну так огород я поливал, у меня ж хозяйство, не то что вы, городские, вам бы развлекаться только. А жара-то какая стоит, ну вода вся и кончилась, – вяло оправдывался «душевный Егорыч», – а я наполнить потом хотел, да… забыл».

 Как славно, что всем было лень нырять вниз головой. 

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