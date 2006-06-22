Самый длинный день в жизни редиски

«Скажите, что значит: редис – растение «длинного дня»? День у нас на дворе сейчас самый длинный-предлинный, а редиска в это время жестковатая бывает. А мы этот овощ очень любим. Так как, надо ее сейчас выращивать или вообще не надо?»

Наталья Марадудина, г. Самара

БЫТУЕТ мнение, что редис – как растение «длинного дня» – лучше всего и выращивать при длинном дне. Давайте разберемся. Принадлежность любого растения к долготе дня обуславливается формированием его репродуктивных органов. А какие репродуктивные органы у редиса? Правильно, семена! А нам нужен сочный корнеплод. Поэтому выращивать редис нужно, наоборот, при коротком дне, при долготе не более 13–14 часов.

Основная масса огородников в июне – июле редис не выращивает, хватает других овощей, но есть и фанаты редиски. Для них – совет: создайте редису искусственную ночь, накрывая, например, черной пленкой с 9 вечера до 9 утра. Пусть «спит» подольше. Тогда все силы уйдут в корнеплод, и стрелок с семенами можете не опасаться. Некоторые огородники-любители сооружают незатейливые светонепроницаемые ящики-крышки из подручных материалов. Раз в две недели сеют редис на небольшой грядочке и накрывают на ночь «крышкой». Все лето у них на столе чудесная сочная редисочка.

Редис является единственным однолетним корнеплодным растением. И очень скороспелым. За один год формируется и корнеплод, и цветонос с семенами. Современные скороспелые сорта позволяют получать урожай уже через три недели. И основные селекционные работы ведутся по устойчивости к цветушности.



А вот томат, арбуз, дыня, баклажан и др. являются растениями короткого дня. Для созревания их репродуктивных органов, ради которых, собственно, и выращиваем, оптимальная продолжительность дня должна быть 10–12 часов.

Есть еще растения, которым все равно. К ним относятся некоторые сорта огурца, томата, кукурузы.



Не столько тепло, сколько свет играет важнейшую роль для роста растений. Впервые оказавшись на Соловецких островах, неискушенные туристы удивляются особенному микроклимату и разнообразной растительности (и это для заполярной зоны). А особенно поражает садовода-огородника то, что всеми цветами на архипелаге можно любоваться в одно время. Ромашки и… ландыши цветут одновременно! И семена успевают вызреть. Растения здесь приспособились к короткому прохладному лету с длинным днем.

Кстати, соловецкие монахи в XIX веке успевали за короткое северное лето, но при длинном дне, вырастить удивительные урожаи овощей и даже арбузы.