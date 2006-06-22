Цветы оказались яйцами подофилла

«У меня давно растет интересное растение (посылаю фотографию). Лет двадцать назад подруга привезла в подарок «редкость» – корешок какого-то необычного цветка из Прибалтики. Несколько лет растение росло по два листочка в год, а потом зацвело белыми цветочками. Но как же мы удивились, когда в конце лета на длинном цветоносе созрело дурно пахнущее красное «яйцо». Мы его назвали ласково – «пасхальное яичко», только осеннее. Внутри этого плода находятся семена. Попробовать его мы ни разу не решились. Цветок не сильно разрастается, он привередлив. К нам регулярно приезжают друзья посмотреть на диковинную клумбу с красными яйцами, висящими под листьями. Сейчас много появилось разных новых растений, много информации, может, расскажете, как называется наш цветок, как его размножить и можно ли есть его «яйца»?

Наталья Белова, Новосибирск

За комментариями редакция обратилась на кафедру виноградарства РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева к кандидату биологических наук, автору значительного количества публикаций, книг и учебников по декоративным и лекарственным растениям Елене МАЛАНКИНОЙ.

РАСТУЩЕЕ у вас растение называется подофилл гималайский (Podophyllum emodi). В диком виде он растет в Гималаях на высоте 3000–4000 м над уровнем моря. У него эффектные красные плоды, но они несъедобны и имеют очень неприятный запах.

Существует другой вид – подофилл щитовидный (P. рeltatum), или его еще называют ноголист. Действительно, на длинном стебле-ноге находятся два супротивных пальчатораздельных листа, и оканчивается стебель белым поникшим цветком диаметром 6–8 см с запахом ананаса. Очень эффектное и необычное декоративное растение! Его родина – Северная Америка. У подофилла щитовидного созревают ароматные желтые ягоды-«яйца» кисло-сладкого вкуса. В кулинарии североамериканских стран используют их для приготовления варенья и джемов.

Подофиллы достаточно редкие растения, в культуре выращиваются в основном в ботанических садах.

Растения предпочитают богатые перегноем почвы с достаточным увлажнением. Хорошо растут в сырых тенистых местах. На вашем садовом участке отведите растениям богатую органикой легкую почву (2–3 ведра компоста на 1 кв.м) в полутени, и подофилл разрастется очень эффектной куртиной. На солнце подофилл расти не любит, листья быстро отмирают, и растение погружается в состояние покоя.

Можно размножить его свежесобранными семенами, которые сеют сразу после сбора на подготовленный участок. Всходы появляются на следующую весну.

Уход обычный – рыхления, прополки, поливы. Весной можно подкормить комплексными минеральными удобрениями.

Оба вида подофиллов являются не только декоративными, но и лекарственными растениями. Хорошо, что вы об этом не знали и не использовали его в лекарственных целях. Внутрь растение самостоятельно можно использовать только по рекомендациям и под наблюдением врача, так как оно довольно ядовито.

При лечении некоторых кожных заболеваний наружно или при сведении бородавок подофилл вполне безопасен. Измельченные свежие корни прикладываются к бородавкам, пока они не исчезнут. Иногда применяют настойку на спирту.

Подофилл использовался индейцами Северной Америки как слабительное и противоглистное средство. Эссенция из свежих корней применяется в гомеопатии. Кроме того, содержащееся в подофилле вещество подофиллин тормозит деление опухолевых клеток.

Лекарственным сырьем являются корневища с корнями, которые выкапывают поздней осенью или ранней весной. Их отмывают от земли, сушат на воздухе при температуре плюс 40 градусов. Запах у сухого сырья специфический и неприятный.