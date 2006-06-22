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Капуста – лошадь в огороде

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Капуста – лошадь в огороде

Добудем свет!

 СЕЙЧАС капуста очень быстро растет. Каждую неделю прибавляется несколько листьев. Ее надо регулярно подкармливать, желательно раз в неделю. По два литра слабого раствора аммиачной селитры (2 чайных ложки на ведро воды) под каждое растение. Минеральные подкормки надо разнообразить органикой – например, настоем скошенной травы. Подкармливать после дождя или полива.

 Еще капусте очень нужен свет. Даже в слабой тени хорошего кочана не получить. Если ваша капуста стала похожа на длинноногую красавицу с пышной прической, значит, ей не хватает света. Срочно берите лопату и пересаживайте ее с большим комом земли на самое светлое место. Тогда есть шанс успеть вырастить достойный кочан.

Без химии на капустной грядке

 ВКУСНУЮ сочную капусту любят все вредители. Они радостно подтягиваются с сорняков и других овощей на свежие листья. Поэтому капуста требует к себе повышенного внимания.

 От крестоцветной блошки хорошо припудрить молодую рассаду смесью табачной пыли и золы. На 4 части золы возьмите одну часть пыли. Проводите борьбу утром по росе, через день.

 Летняя капустная муха откладывает яйца в огромном количестве в землю вокруг капустного стебля. Не поленитесь убирать раз в неделю землю в радиусе 10 см и на глубину 5 см из-под кустов капусты и заменять на свежую. На небольшом личном огороде это не займет много времени, зато является самым действенным методом борьбы с ненавистным вредителем.   

 Со второй половины июня на капустную грядку сползаются слизни. Обедают они ночью, когда не жарко и сыро от росы. На день прячутся во влажные темные укрытия. Разложите на капустных грядках на ночь небольшие листья лопуха зеленой стороной вниз. Соберите утром листья вместе со слизнями.

 Самый неприятный капустный вредитель – огородная совка. Она ест все подряд, а сочную капусту любит особенно. Когда наестся, неглубоко зарывается в почву прямо под кочерыгою и спит. Если вы обнаружили перегрызенный лист, возьмите грабельки и, осторожно разгребая землю, поищите жирного серого червяка, свернувшегося калачиком. Разбудите его и отнесите в костер.

Можно ли вылечиться от килы?

 САМАЯ неприятная болезнь капусты – кила. Симптомы – отставание в росте, увядание листьев. А главное – загнивание корней. Лечения никакого нет. Кусты выкапывают вместе с комом земли и сжигают.

 По этой причине возвращать капусту на прежнее место желательно через пять лет. Но имеются данные исследований, что возбудители килы могут жить в почве до 20 (!) лет, тогда и севооборот не поможет. Что же делать? Выход есть! Сажайте килоустойчивые сорта капусты. В МСХА им. К.А. Тимирязева уже выведены такие сорта пекинской капусты («Ника», «Кудесница»).

 На своих небольших огородах дачникам вполне можно перейти на пекинскую капусту. Эта капуста – однолетнее растение, скороспелая, имеет листовые и кочанные формы. Попробуйте! А если у вас в почве есть кила – тем более откажитесь от белокочанной капусты, переходите на пекинскую.

 И для профилактики хорошо посадить на один год пекинскую капусту. Основная часть возбудителей килы на ней погибнет.

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