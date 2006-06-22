Полезные подружки: ужи, ежи, лягушки

У МНОГИХ из нас эта живность вызывает испуг и отвращение. А на самом деле ужи, ежи и лягушки с жабами – лучшие и незаменимые друзья садов и огородов. Сейчас они развернули активную деятельность по охране наших угодий. У меня на даче живет семья ужей (а зимуют они в доме!), семья ежей и, конечно, лягушки.

Присмотритесь к ужу, который свернулся в сложную спираль и греется на солнышке. Какой он красивый! Черная спинка, белый животик с черными пятнышками. По бокам головы два пятна: оранжевые у самцов и желтые у самочек. Уж не кусается, может только иногда, обидевшись, не больно прищипнуть. Не гоните их, не пугайте, не убивайте. Они принесут вам огромную пользу. Их главная добыча – мышевидные грызуны. С большой мышью они не всегда могут справиться, а найти мышиное гнездо и съесть всех мышат – это запросто.

А какие они отличные сторожа зимой на даче! Весной приезжаю на дачу, а мышиных следов нет и в помине. Ужи отпугнули всех грызунов.



Ежи иногда доставляют хлопоты, то фырчат и топают, то помойное ведро разворошат. Но с ними даже весело. Семья ежей у меня на участке живет в полусгнившей куче веток. Они истребляют слизней, мокриц, жуков, бабочек, тех же мышей. Я их подкармливаю печеньем, кусочками вареной курицы, бананами, сдобной булочкой, смоченной в молоке. Они умные.

Когда я их стал подкармливать, они сначала подрались. А потом, наверно, обсудили свое поведение, и теперь регулярно приходят ужинать по очереди. Прошлой осенью ежи были толстенькие и сытые и даже эту холодную зиму хорошо пережили. Ведь если ежонок наберет меньше 500 граммов веса осенью, он не перезимует.



Лягушки с удовольствием выводят потомство в небольшом естественном водоеме в огороде. Я слежу, чтобы он не пересыхал, подливаю воды. А жабы живут в куче старых бревен в тенистом сыром месте около туалета. Все комары, муравьи, гусеницы, слизни, мухи становятся их добычей. Правда, ежики в прошлом году не брезговали и лягушками, но в этом году все пока живут мирно.