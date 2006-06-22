Живые насадки

Казара

КАЗАРОЙ называют личинку стрекозы, ведущую водный образ жизни. Личинка эта обитает среди зарослей подводной растительности в прудах и озерах. Ловят казару с помощью небольших сачков или просто руками среди кувшинок, тростника и другой водной растительности. Насаживают на крючок таким образом, чтобы жало крючка выходило наружу около ножек.

Хранят личинку стрекозы в коробочке с влажным мхом или в банке с водой. Воду в банку лучше всего наливать из водоема, в котором пойманы казары. Для крупного окуня, язя, голавля, леща личинка стрекозы – крайне привлекательная наживка.

Опарыш

ОПАРЫШ - личинка мясной мухи белого или кремового цвета. Отличная насадка для ловли всех карповых рыб, а также окуня. На крючок опарыша надевают по несколько штук, при ловле некрупной плотвы или уклейки – по одной личинке.

В крупных городах в специализированных магазинах опарыш продается в специальной упаковке в опилках.

В сельской местности опарыша легко вырастить самому. Для этого в местах, доступных для мух, вывешивают мясо или свежую рыбу. В течение дня мухи отложат на него достаточное количество яиц. Затем кусок мяса или рыбы убирают в коробку и ставят в теплое место на 4–6 дней. За это время там появятся отличные личинки. Дальше их хранят в небольших баночках в опилках в холодном месте, чтобы они не окуклились.

Не стоит особо расстраиваться, если опарыш окуклился. Его куколка (кастер) тоже любима многими видами рыб.