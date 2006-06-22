Яичная скорлупа

БЫВАЕТ так, что привлечь окуня к насадке нечем. Но при этом в рюкзаке есть вареные яйца, запасливо взятые с собой в качестве обеда.

Быстренько чистим яйцо, аккуратно складывая рядом скорлупу. Желток и белок, естественно, съедаем с солью и черным хлебом. А вот скорлупу тщательно разминаем, смешиваем с небольшим количеством земли (для балласта) и бросаем прямо к поплавку.

Любопытный окунь тут же заинтересуется яркими частичками, опускающимися ко дну. Сами они для него окажутся несъедобными, а вот ваша наживка, висящая на крючке, – очень даже!