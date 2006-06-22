И со дна, и вполводы

ПРИ ловле окуня на различных водоемах очень эффективной бывает живая прикормка рублеными червями, опарышем, мотылем. Но применять ее можно двумя разными способами.

Первый – забрасывать в чистом виде непосредственно в место ловли. Медленно погружаясь, множество активно движущихся личинок, бесспорно, привлекут внимание окуня. Но при этом небольшая стайка окуней подберет всю брошенную ей прикормку довольно быстро и вновь отойдет в засаду. За это время вам удастся добыть всего 2–3 «полосатиков». Очень легко можно продлить действие такой прикормки.

Итак, способ второй. Личинок и червей замешивают в глину, затем лепят из получившейся смеси комки размером от шарика для пинг-понга и до апельсина и забрасывают в место ловли. Комок прикормки погружается на дно, а черви и личинки начинают медленно выползать из глины. Тут как тут в этом же месте оказывается и окунь. В связи с тем что личинки и черви выползают постепенно, внимание «полосатых» будет довольно долго приковано к этому месту. Спуск на удочке (расстояние от крючка до поплавка) в этом случае необходимо делать таким, чтобы ваша насадка лежала на дне или находилась прямо над дном.