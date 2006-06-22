Окунь на удочку

ЛЮБИТЕЛИ ловли окуня обычно пользуются спиннингом, незаслуженно забывая поплавочную удочку. А ведь именно ловля удочкой может быть значительно более интересной и эффективной. В те места, где практически невозможно провести спиннинговую приманку без зацепов, легко подкинуть наживку на крючке с помощью удочки.



Загляни в окошко



МЕЛКИЙ и средний окунь летом почти всегда держится в местах, поросших водной растительностью. Более крупные особи предпочитают обитать в глубине рек и озер. Окуневая мелочь дер­жится стайками, крупные же окуни стоят в одиночку.

Место для ловли окуня на удочку выбирают вблизи травы, камыша, кувшинок или коряг. В реках – также на участках с тихим течением, в заливах, омутах, вблизи мест с нависшими над водой деревьями и кустарниками. Часто стайки окуней стоят в тени под мостками, причалами, лодками и плотами. Крайне эффективной бывает ловля окуня в окнах среди зарослей водной растительности, особенно кувшинок. Глубина в месте ловли может быть сравнительно небольшой, всего каких-нибудь 1,5–2 метра.



Снасти



ДЛЯ ловли окуня нам понадобится 4–5-метровая удочка с кольцами и катушкой. Главное, чтобы она была сравнительно легкой, ведь чтобы наполнить садок увесистыми «полосатиками», нам придется обловить немало мест, постепенно перемещаясь по водоему.

Леску берем обычную монофильную, диаметром 0,15–0,18 миллиметра. Поплавок можно использовать более крупный, чем при ловле, скажем, плотвы. Окунь – хищник, поклевка у него более мощная, и он легко утопит поплавок с огрузкой 5–6 грамм. Бывают случаи, когда поплавок не погружается, а лишь тихонько идет в сторону. Это взял насадку «полосатый» сеголеток. Этого храбреца надо аккуратно снять с крючка и отпустить обратно в водоем. Крючок подойдет 16–20 номера в зависимости от наживки, на которую собираемся ловить. При ловле на червя крючок должен быть покрупнее, при ловле на опарыша, казару или гусениц – помельче.



Эффективная прикормка



ЛЕТОМ окуня ловят на поплавочную удочку преимущественно на червя, хотя очень часто более эффективной насадкой бывают опарыш или казара. При ловле вблизи нависших над водой веток деревьев или кустарников в качестве наживки можно использовать обычных гусениц. Сдуваемые с листьев деревьев гусеницы становятся в этих местах привычной пищей для окуня. Не предложить такое же лакомство, но уже на крючке, было бы крайне неразумно. Червей, казар или гусениц насаживают на крючок по одной штуке, опарышей же можно насаживать по 3–4 личинки.

В отличие от ловли «белой» рыбы (плотвы, леща, язя) при ловле окуня рыболовы почти никогда не применяют прикормку. А зря!



Чуть-чуть пошевелить…



ПРИДЯ на водоем и собрав снасти, начинаем облавливать все перспективные места, где может стоять окунь. Делаем заброс и ждем несколько минут. Если окунь стоит поблизости, он молниеносно воспользуется возможностью пообедать. В течение 10–15 мин. поклевок нет – смело пробуем пошевелить и подергать удочкой насадку. Очень часто это позволяет спровоцировать ленивого окуня на поклевку. Если же и после этого поклевок нет, переходим на следующее перспективное место.

Иногда на поверхности воды могут возникать «окуневые котлы». Это стая окуней гоняется за стайкой малька. По очереди то малек, то окунь выпрыгивают на поверхность. Смело забрасывайте туда свою наживку – улов гарантирован.

Поклевка у окуня – классическая. Поплавок резко и без предупреждений уходит под воду. Это и есть самый подходящий момент для подсечки. Слишком сильную подсечку делать нет необходимости. Окунь засекается хорошо, а излишне резким рывком легко можно повредить губы рыбы и опустить добычу.

Вываживать окуня надо довольно быстро, чтобы он не успел завести леску в кусты или траву. Потеря трофея и оснастки там почти гарантирована. Крупного окуня, подведя к берегу, лучше всего брать подсачеком. Ловить «полосатого» можно как с лодки, так и с берега. С лодки можно подобраться к заветным местам, недоступным с берега.