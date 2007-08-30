Яблочко-яблочко, превратись в банан!

В этом году природа щедро засыпала садоводов яблоками. Урожай удивительный. И к нам приходит много писем читателей-дачников на яблочную тему. Самый основной – риторический: куда девать урожай?!



Действительно, как не погибнуть дачнику под свалившимся на голову «счастьем»? Все съесть – нереально. Хранить – негде. Перерабатывать – некогда. Скотины – нет. А выбросить – жалко, да и воспитание не позволяет.



Самое разумное – приобрести соковыжималку и «гнать» сок. А еще предлагаем несколько оригинальных яблочных рецептов из читательской почты и от «кутюр». Яблок расходуется много, сахару – мало и нетрудоемко.

Помидоры в яблочном соке

ИЗ ПАДАЛИЦЫ отожмите в соковыжималке яблочный сок. Зрелые некрупные помидоры, бланшированные 4–5 минут в кипятке, уложите в стерилизованные банки. Сразу же залейте кипящим яблочным соком и закройте крышкой. Банку переверните, укутайте одеялом, пусть остывает. И все.

В сок можно добавить немного сахара, соли, гвоздику, корицу – сделать маринад. Получится очень вкусно, но натуральный вкус свежего помидора потеряется.

Банановое пюре из... яблок



БАНАНЫ, увы, у нас не растут, зато яблоки – в избытке. Превратим их в бананы, взяв на 1 кг яблок всего 1–2 банана.

Пюре должно быть белым, а нарезанные яблоки, как извест­но, темнеют. Поэтому сразу кидайте кусочки в подкисленную холодную воду (шепотка лимонной кислоты на 2 л воды). Затем в небольшом количестве воды потушите 5–10 минут. Пропустите через дуршлаг, отделив кожицу.

Мелко порежьте бананы, добавьте в протертые яблоки и поставьте варить на медленный огонь, помешивая. Те, кто любит послаще и погорячее, могут добавить сахару по вкусу.

Как только пюре начнет «попыхивать», разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните и укутайте одеялом.

Вкус у пюре – ну чистый банан! И цвет совсем не яблочный.

Аналогично вместо банана можно добавить тертый с кожурой апельсин. Или просто положить корицу.



Варенье элитное



У ВАС на кусте созрела белая смородина и вы не знаете, куда ее приспособить? Тогда приготовьте из нее сироп (1 кг сахара на два стакана сока). Затем порежьте очищенные от семян и кожуры яблоки на мелкие кубики (1х1 см) и положите в кипящий сироп. Прогрейте и перед закипанием снимите. Оставьте на сутки.

Сироп слейте, вскипятите и опять залейте яблочные кубики. Прокипятите 1–2 минуты и опять оставьте на сутки.

На третий раз варите до загустения сиропа (капелька не растекается на сухом блюдечке). Остудите до 60–80 градусов, разложите по стерилизованным банкам и закройте герметично.

Варенье получится очень красивое и неприторное. Ну если и не царское, то элитное наверняка. Кстати, если смородина у вас не растет, используйте опять же яблочный сок.