Огородное Средиземноморье

Что такое грядка? И кто сказал, что она должна обязательно быть ровной, геометрически правильной, рыхлой, без камней и уходящей за горизонт? Так, конечно, проще и понятнее. А где же загадочность и творческий подход?

ЕСЛИ у вас остался колотый камень после благоустройства участка и строительства дорожек – самое время пустить его в дело. Тротуарные плитки тоже можно использовать. Давайте придумаем и создадим необычную грядку для обычных растений. А «поселим» на ней пряновкусовые травы. Правильно подобрав растения и продумав композицию посадки, вы сможете пряную грядку превратить в истинное украшение сада.

Как известно, все пряности родом из теплых стран. И некоторым из них в нашем континентальном климате с теплыми днями и прохладными ночами иногда бывает холодно. Например, базилик в открытом грунте нужно выращивать через рассаду — наше лето для него коротковато. А лучше в теплице. Еще один пример – любитель средиземноморского тепла – лаванда. Она хорошо растет только в укромных местах, у «теплой стенки».

А на нашей скальной грядке им будет тепло и уютно. За день камни аккумулируют много тепла, а ночью постепенно отдают его заморским неженкам. На грядке создается особый микроклимат.

Каждому растению отводится определенное место. Грамотно разложенные камни не позволяют растениям с ползучими корнями занять чужую территорию. По камням удобно ходить и ухаживать за травками, не боясь потоптать растения. Кстати, уход требуется минимальный. В итоге – все довольны!

Найдите на участке солнечное местечко, желательно защищенное от ветра. Перекопайте почву, тщательно выберите сорняки. Затем разложите плоские камни в один слой. Оптимальная толщина камней или плиток – 10 см. Оставляйте между камнями достаточно места для посадки растений.

Засыпьте промежутки плодородным грунтом и хорошо пролейте. Положите второй ярус камней (их должно быть меньше). Засыпьте грунтом, полейте. И наконец – третий (еще меньше). Получилась оригинальная «пирамида».

Теперь приступаем к самой интересной теме – посадке растений. Размеры грядки и ассортимент растений могут быть самые разные. Главное – чувство меры. В основном лучше выбирать многолетники. Но не забывайте и про однолетние цветы. Весной вы сможете заполнить ими пустые места.

Поставьте садовую скамейку рядом со «средиземноморским» уголком и наслаждайтесь цветом и запахом. И вкусом...