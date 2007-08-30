«Ах, как болит голова от запаха уличной гари, который просачивается даже через плотные жалюзи в мой кабинет! Как я устал за неделю от городской суеты и от людей, с которыми я вынужден общаться… Скорей бы на свежий воздух, в парк натуральной природы, к моим романтическим овечкам…» Примерно так записал для потомков свои городские мысли английский бизнесмен конца XVIII (!) века.



Ну надо же! Два с лишним века назад душно и тесно ему в городе было! А что же тогда делать нам, жителям мегаполисов XXI века?! Ответ прост – все на свою землю в природный сад.

НЕУДИВИТЕЛЬНО, что пейзажный (природный) стиль част­ных садов и городских парков начал завоевывать популярность с начала XVIII в. и стал так востребован сегодня. Регулярные парки дворцовых ансамблей с четкой графикой дорожек, бассейнами, скульптурами, так называемые французские, заняли свое достойное место на полях истории. Вместе с окончанием эпохи абсолютизма.

На смену пришла эпоха просвещения из Англии вместе с пейзажными живописными парками. И посему быть такому стилю «английским» с вполне достойным девизом «Назад, к природе!».

Что же такое английский стиль (Jardin anglais)? Как в садово-парковом искусстве, так и на наших с вами дачных сотках – это живописные ланд­шафтные композиции, максимально приближенные к естественным. С просторными лужайками и плавной извилистостью дорожек и тропинок. С озерами и прудиками свободных очертаний. С сохранением природного рельефа и дикорастущих растений.



Как известно, лучше природы не сделаешь. Но если следовать определенным рекомендациям, то построить на своей земле маленький природный сад вполне реально. С чего начать?

Итак, во-первых, оцените размер вашего участка и состав почвы. Постарайтесь узнать или представить, что было на вашем участке ранее (поле, лес, с/х угодья, строения). Исходя из этого вы в дальнейшем будете продумывать всю композицию в целом и подбирать растения и материалы в частности.

Во-вторых, прогуляйтесь по окрестностям. Внимательно изучите оставшуюся дикую флору и фауну вокруг вашей усадьбы.

В-третьих, проанализируйте наличие соседей, взвесьте все «за» и «против». После этого продумайте, где можно сделать видовые точки, а от чего придется загораживаться.

В-четвертых, вспомните мудрость – «лучше один раз увидеть...». По возможности, поезжайте на экскурсии по садам Европы. Не торопитесь копать и сажать. В создании САДА важен процесс познания и осмысления вами вашего сада, а уж потом только – результат.

В-пятых, не забывайте, природный сад – живая система, которая изменяется во времени и пространстве. Приготовьтесь жить в ней и… ждать, потому что только как минимум через 10 лет ваш сад станет тем, что вы задумали.

И последнее, самое главное, – не забывайте о чувстве меры и грамотно оцените свои возможности. Доверьте часть работ профессионалам.

Самоходная газонокосилка XVIII века

ИНТЕРЕСНО, а чем же англичане косили обширные лужайки и газоны в своих загородных поместьях в XVIII веке? Ответ прост, как и все гениальное, – небольшие отары овец «стригли» и удобряли бесконечные газоны. К тому же наличие движущихся ландшафтных объектов придавало композиции особую естественность и живописность. Ну и конечно же они привносили в ландшафтные композиции романтический флер и изюминку.

Кстати, перед важными приемами гостей овечек мыли, подстригали, причесывали и украшали колокольчиками. И только после этого выпускали на лужайки.