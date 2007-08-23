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Пьяный ежик – расхититель яиц

Колючий красавец, захмелев от домашнего пива, начал хулиганить

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Пьяный ежик – расхититель яиц

ЗА ГОРОДОМ, на даче, все мы чувствуем себя несколько иначе, чем в громадной Москве. И иногда наступает полная релаксация: фруктовые деревья гнутся под тяжестью яблок и груш, на грядках загорают патиссоны и перчики. Еще чуть-чуть, и у них наступит ответственная пора – консервирование.

 

 Это я про деревню Редино, что в Солнечногорском районе. Там в погребке у моих друзей созревает домашнее темное пиво с шоколадной пенкой. В сарайчике кукарекает петух Клинтон, наш, орловский, «ситцевой» породы. В прошлую субботу он был в явном замешательстве: в курятнике появились новенькие – хорошенькие курочки. А мокрая курица Моника, как назло, все время рядом отирается. Редино – сказочное место. По пышным грядкам прыгают не только кузнечики, но и ежи. Эти ежики – неделикатные гости. По утрам так громко топают по ступенькам, что даже впавшего в летаргию вмиг поднимут. Приходят они парами – молочка попить да булочкой закусить.

 И вот, в ту самую субботу, когда «ситцевый» петух Клинтон бегал от курицы Моники, муж моей подруги Веник (Вениамин по паспорту, партийная кличка – Доцент) решил достать канистру с домашним элем, дабы попробовать, а созрел ли «Портер»?

 Выпили по стакану. А тут вдруг цок-цок – молодой ежик пожаловал с воинственными тугими иголками (у ежей-стариков эти иголки свалявшийся мох напоминают). И такой смелый зверек – сразу к канистре с пивом! И ну ее обнюхивать. Мол, налейте и мне. Налили. Выпил. И как-то сразу на бок заваливаться начал.

 – Ну все, пиво созрело, – радостно заключил Доцент. А захмелевший ежик тем временем сполз по ступенькам и поплелся как будто бы в сторону леса… Но отправился он в… курятник. И там такой шорох устроил – Клинтон вопил, как резаный! Доцент кинулся к сараю – а навстречу его же колючий «собутыльник», который по узенькой дорожке катил… яйцо.

 Друзья до сих пор недоумевают – а кто же это яйцо снес? Моника давно своими обязанностями манкировала, обе новые пернатые подруги еще в стрессе находились после переезда с Птичьего рынка. Так чье яйцо?

 В общем, не стал Доцент обирать пьяного ежика, который так и укатил куриное яйцо в лес. Но вдогонку ему бросил обидную даже для ежа фразу: «Больше я тебе не наливаю»…

 

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