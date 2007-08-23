Зелени много не бывает

Конец августа – чудесные денечки. Вроде все в саду и огороде выросло и поспело. Огородная посадочная эйфория и унылая прополочная маета уступили место долгожданному «перевариванию» урожая (съедению и заготовлению). Однако не расслабляйтесь, товарищи огородники! Разве кто из нас откажется от свежей зелени и редисочки поздней осенью? Конечно же нет, всем захочется свеженького. Поэтому, как только спадет августовская жара (конец августа – начало сентября), – семена в руки, и за дело.

ИТАК, сеять будем скороспелые холодостойкие культуры – салатную горчицу, руколу, кресс-салат. Не забудем про укроп и, конечно, редис.

Световой день уменьшился. А, как известно, эти культуры – растения длинного светового дня. Поэтому в сентябре они будут «думать» только о зеленой массе, а не о цветении, что хорошо. Это во-первых.

Во-вторых, оптимальная температура для роста зелени – 15–17 градусов. Тоже подходит – обычно сентябрьская погода в средней полосе теплее и не бывает.

В-третьих, возможные небольшие заморозки и перепады ночных и дневных температур для этих культур не опасны.

В-четвертых, основная масса вредителей уже наелась и удалилась «на покой». Поэтому бороться ни с кем не придется. И продукция получится гарантированно экологически чистая.

И в-пятых, про надоевшую прополку можно временно забыть. Теплолюбивые сорняки всходят медленнее. Так что урожай соберете и без этого нудного мероприятия.

Перекопайте почву и на хорошо пролитую грядку посейте семена. Глубина заделки – 0,5–1,0 см. При сухой погоде поливайте. Не помешает накрыть посевы лутрасилом.

Все эти культуры отличаются завидной скороспелостью. При благоприятных погодных условиях свежую зелень можно будет собирать уже через три недели. Неподмороженная зелень осеннего сбора прекрасно сохранится в холодильнике (в отделении био-фреш) до Нового года.

А если зелень перерастет – скосите ее и закопайте здесь же в грядке. Получится отличное удобрение.