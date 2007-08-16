Солнечные зайчики на дачной поляне
Большие заслуги неприхотливой лапчатки
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Есть в наших садах удивительное растение. Цветет все лето и до поздней осени. Каждый цветочек, как солнечный зайчик, сверкает на сочной густой зеленой листве. Белые, желтые, красные, оранжевые «зайчики» веселятся в любую погоду. Вы узнали это растение? Правильно, лапчатка…
ЛАПЧАТКА (Potentilla) сегодня стала очень популярна в наших садах. К имеющимся видовым формам за последние несколько лет прибавилось множество садовых сортов. И не просто так селекционеры полюбили это растение. А за большие «заслуги».
Лапчатки разделены на две группы – кустарниковые, или курильский чай, и травянистые. И все относятся к семейству розоцветных (Rosaceae), у них такие же милые цветочки из пяти лепестков, как у всех шиповников. Но их очень много! И окраска самая разнообразная – вся цветовая палитра, исключая только сине-голубые цвета.
Неприхотливость – еще одно достоинство растения. Мирится с тяжелыми и подкисленными почвами, с засухой. Однако лучше всего растет на светлом месте, но не под палящим солнцем. Дайте ей немного тени, и она разрастется пышным кустом.
Кустарник хорошо стрижется, сильная обрезка стимулирует обильное ежегодное цветение. В суровые зимы лапчатка может подмерзнуть, но отлично восстанавливается и разрастается.
А травянистые формы еще более неприхотливы и так же декоративны.
У вас нет в саду лапчаток? Обязательно посадите.
А почему лапчатка?
ПОСМОТРИТЕ на листья. Они как растопыренная ладошка, или больше похожи на лапку маленького зверька – на каждом листике по пять «пальцев». Вот, пожалуйста, название – лапчатка.
А латинское название (по-русски потентилла) происходит от слова «потенция». То есть в этом растении очень много скрытых сил.
Кстати, аборигены Дальнего Востока заваривали листья лапчатки и пили этот бодрящий напиток перед дальней дорогой и ответственными мероприятиями. Они, не зная латыни, назвали кустарник курильским чаем.
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