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Поел сам – накорми «товарища»

Неотложные работы в плодовом саду

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Роман НИХАЙЧУК, канд. с/х наук ]

Поел сам – накорми «товарища»

 В августе, после того как мы собрали землянику, смородину, крыжовник, вишню и от души наелись разных витаминов – поблагодарим свой сад за вкусные плоды. Подкормим истощенные урожаем деревья и кустарники. Окончание их вегетативного периода не за горами, и оказать посильную помощь – наша первоочередная задача.

 НЕБЕЗГРАНИЧЕН питательными веществами гумусный слой почвы. Растения выносят из него огромное количество элементов, превращая их в свои ткани.

 Листья, как правило, мы убираем, избавляясь от болезней и вредителей. Многолетние побеги обрезаем при формировании и появлении на них всяких «неприятностей», ягоды собираем и уносим из сада… Ничего земле не возвращаем… Происходит обнищание почвы. Если не пополнить вовремя запасы элементов, наши растения станут слабыми, хилыми, восприимчивыми ко всем невзгодам и напастям, год от года сокращающими свои урожаи. И это вместо того, чтобы их наращивать.

 Ткани растений должны успеть одревесневеть (вызреть), поэтому азотные удобрения, стимулирующие их рост, вносить ни в коем случае нельзя. Для хорошей подготовки древесины и почек к зимнему периоду сейчас следует внести фосфорно-калийные удобрения с комплексом микроэлементов. Следуйте точно предписаниям инструкции. Иначе отклонения от рекомендуемых норм приведут к недостаточному обеспечению элементами питания либо «законсервируют» питательные вещества, сделав их недоступными для корневой системы. А переизбыток может и вовсе сжечь корни.

 Если вы принципиально не используете в своем саду химические удобрения, то подкормите отплодоносившие деревья и кустарники сильно переброженными коровяком или лошадиным навозом. Для того чтобы в этом «корме» содержалось минимум азота, почаще активно перемешивайте его при брожении. Срок брожения увеличьте в два раза (около 2–3 недель), расположив емкость на солнечном, хорошо обогреваемом месте. На 50–70-литровую емкость добавьте 0,5–1 ведро древесных углей, которые не только уменьшат выделения неприятного запаха, но и будут отбирать лишний азот из раствора органики с водой.

 Удаление отплодоносивших ветвей малины, старых и слабых частей смородины и крыжовника поможет завершить вегетацию в срок – уложиться до морозов.

Такая странная малина…

 НАПОМИНАЕМ, двулетние ветви малины (к ремонтантным сортам это не относится) удаляйте сразу после плодоношения. Даже не дожидаясь созревания последних ягодок. И вот почему…

 Малине сейчас надо думать о новом урожае, активно накапливать питательные вещества в однолетних побегах. А она в отличие от других растений продолжает кормить отплодоносившие старые ветви, которые осенью отомрут. Вот какая странная эта малина!

 Вырежьте старые ветви и заодно все слабые (тоньше 1 см в диаметре) однолетние побеги. Тогда все силы кустов будут брошены на закладку будущего урожая.

 Нельзя забывать о борьбе с болезнями растений и насекомыми-вредителями, присутствие которых отбирает много сил у растений. Урожай собран, и сейчас можно безбоязненно применять любые препараты (даже 2-го класса опасности). Но всегда знайте меру. Полезно помнить о средствах и мерах личной безопасности, исполняя все предписания в инструкции по применению препарата.

 Борясь с вредителями и болезнями биологическими методами (использование растительных отваров и настоев), не переусердствуйте. Перебор в дозах и концентрациях может быть губителен для растений и опасен для вашего здоровья.

 Крупные срезы и спилы обязательно закрасьте краской или замажьте садовым варом.

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