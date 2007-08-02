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Иду на рекорд

Хочу вырастить тыкву-великана

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Иду на рекорд

 Неподъемная тыква, трехкилограммовая морковина, метровый хрен, двухкилограммовый помидор - всякие дачные диковинки не редкость на наших огородах. Но чаще всего такие экземпляры вырастают незапланированно. А если подходить к этому со всей ответственностью, то что надо делать?

 Об этом нашим читателям рассказывает зав. кафедрой овощеводства МСХА Юрий Андреев.

 ЕСЛИ вам хочется стать рекордсменом и вырастить тыкву-великана - какие могут быть проблемы! Гигантский экземпляр можно вырастить из любого овоща, хотя одного вашего желания недостаточно. Еще нужно правильно выбрать сорт, подкормки и полив.

 Для выращивания тыкв-гигантов подходят сорта крупноплодной тыквы («стофунтовка», «крошка»). Даже без специальных изощрений эти тыквы достигают веса 30-35 кг.

 На «рекордном» растении нужно оставить только один плод, остальные обрывать еще в зародыше. Пасынки удалять. Все фотосинтезирующие силы растения должны быть направлены на рекорд.

 Теперь о правильном питании. Для таких экспериментов растения нужно сажать на высокую теплую питательную гряду. Ее отлично заменит прошлогодняя компостная куча, засыпанная слоем плодородной почвы. Регулярно подкармливайте сбалансированными по составу и количеству элементов удобрениями. Присыпьте длинные плети в нескольких местах землей, тогда там начнут образовываться дополнительные корни. В итоге растение получит больше питательных веществ.

 Далее - полив. Он должен быть оптимальным и регулярным. Почва не должна пересыхать! Влажность поддерживайте постоянную. Если хоть раз вы забудете вовремя полить, и почва пересохнет - растение затормозит рост (как споткнувшийся бегун на финише), и рекорда вам не видать.

 Регулярно опрыскивайте фунгицидами от мучнистой росы. Не допускайте вредителей к «телу» рекордсмена.

 Начиная с середины августа прикройте все растение лутрасилом (нетканым укрывным материалом). Таким образом вы продлите тыкве лето и активный период вегетации.

 В конце сентября «красавицу» можно срезать с грядки и на весы! Конечно, для Книги рекордов Гиннесса ваша тыква может еще мелковата, зато опыт - бесценный. А на будущий год, решив побить рекорд, подготовьтесь основательно. Рано весной посейте рассаду, подготовьте тщательно гряду, сделайте весеннее пленочное укрытие. Кстати, в наших широтах тыкву можно посадить на теплую грядку в парничок, а плети выпустить наружу. Успехов!

 Ну а теперь о насущном, утилитарном... А можно ли такого гиганта есть? Ответ простой - можно. Избыток нитратов, как известно, наблюдается в растениях, получающих переизбыток азотных удобрений в период низкой солнечной радиации. Если растение питается сбалансированно, то все будет в норме. А потом негативное воздействие нитратов на организм человека проявляется только после о-о-чень больших количеств съеденных нитратных овощей. Вам это не грозит, не волнуйтесь. Ешьте свою рекордсменку на здоровье!

А как у них?

 ИДЕЯ конкурсов тыкв-великанов принадлежит неугомонным американцам. В теплом климате Нового света при ярком солнце и достаточных поливах тыквы достигают гигантских размеров. В США ежегодно в октябре проводится чемпионат по выращиванию таких тыкв. В 2005 г. вес победителя составил 654 кг, а в 2006 году - 676 кг!

 Но это у них - там почти круглый год лето. У нас в средней полосе таких результатов добиться невозможно, и, наверное, поэтому всероссийских конкурсов не проводится и учет достижениям не ведется. А жаль! Ведь главное не победа, а участие.

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