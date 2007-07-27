Подвешенные страдальцы

Подвесные композиции с использованием ампельных (ниспадающих) растений всегда очень нарядны в доме и саду. Но не забывайте, эти растения оказываются в очень неблагоприятных условиях. Они страдают от перегрева корневой системы, недостатка питательных веществ и иссушения почвы. Пожалейте бедняжек, ухаживайте за ними более тщательно, чем за другими обитателями сада, обеспечьте им особый уход.

ВО-ПЕРВЫХ, ежедневно поливайте, а в сильную жару - два раза в день. Даже во влажную погоду почва в корзинках быстро сохнет. Если у вас нет такой возможности, то откажитесь от этой затеи. Ведь даже в городе ампельные композиции ежедневно поливают. Если вы уезжаете на неделю в город и поливать некому - снимите корзины и поставьте в полутень на поддоны с водой.

Во-вторых, раз в две недели обязательно подкармливайте жидким удобрением Кемира-цветочное (по инструкции на этикетке) или удобрением для комнатных растений. Подкормку проводите вечером после полива. Регулярно проводите «водные процедуры» - обильно опрыскивайте чистой водой.

В-третьих, посмотрите, не очень ли плотно посажены цветы? В цветочном ящике метровой длины должно расти не более пяти петуний, а в подвесной стандартной корзине (30 см в диаметре) - не более трех. Если вы пожадничали и посадили больше - не жалейте, удалите лишние, срезав у основания. Оставшиеся цветочки будут вам благодарны и начнут активно куститься.

В-четвертых, если в результате нехватки питательных веществ петунии вытягиваются и теряют декоративность - подрежьте побеги на половину длины. Полейте, подкормите. Кстати, иногда прищипывайте верхушки побегов. Тогда растения будут куститься и обильнее цвести.

А с наступлением заморозков вы можете занести корзины в дом и немного продлить такое любимое, но короткое наше северное лето.