Изгиб спиреи нежной

Сегодня, как и несколько столетий назад, палисадники российских усадеб украшают милые неприхотливые кустарники. Весной одни из них покрываются «снежной» лавиной кипельно-белых цветов на изящно поникающих ветвях. Другие с начала июля и до поздней осени наряжаются в розово-лиловые шапочки-корзинки соцветий. И вы наверняка видели этих прелестниц, называемых в народе так мило и незатейливо - таволга.

НА САМОМ деле таволга - совсем другое травянистое растение, а правильное название героев нашей «повести» - спирея (Spiraea), что в переводе означает «изгиб». И действительно, ее тонкие длинные побеги очень изящно изогнуты.

Все спиреи - листопадные кустарники семейства розоцветных и растут практически на всей территории России. Они неприхотливы, нетребовательны к почве, засухоустойчивы, морозостойки, что очень ценно для современного озеленения при нынешних нестабильных погодных условиях.

Если молодые побеги иногда подмерзают, то растение быстро восстанавливается и, несмотря ни на что, ежегодно цветет. Спиреи обладают хорошей побегообразующей способностью. Их легко размножить черенками - зелеными, одревесневевшими отводками, делением куста, семенами. Иногда под кустиком летом можно обнаружить дружные всходы самосева. Молодые растения, если их вовремя пересадить, зацветают на третий или даже второй год.

Сегодня селекционеры поработали на славу. Культурных сортов спиреи - великое множество, и все очень красивые. Что же выбрать?

Чтобы не запутаться, все спиреи разделили на две группы - весеннецветущие и летнецветущие. Первые цветут на побегах прошлого года, и в основном цветы белые. Летнецветущие зацветают на побегах текущего года, их окраска самая разная - от белых через нежно-розовые и сиреневые до малиновых. Соцветия разных форм - корзинки, метелки, рыхлые кисти.

Но не только временем цветения и окраской цветов различаются эти кустарники. А листья? От густо-зеленых до желтых, пестрые, трехцветные (зеленый с белым и розовым). По размеру и форме листьев спиреи очень разнообразны.

В коллекциях садовых центров можно отыскать низкорослые (до 30 см) спирейки, которые отлично подходят для бордюров. Кустарник прекрасно стрижется, из него получаются красивые живые изгороди.

Спирея неприхотлива, но на богатых рыхлых почвах растет лучше и цветет сочнее. На солнечном месте цветение пышнее, нежели в полутени. И еще - пестролистные и желтые формы хороши только на солнечных местах.

Пожалуйста, стричься...

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ спиреи подстригают сразу после цветения. Не опаздывайте, чем позже вы это сделаете, тем менее обильно будет цветение на будущий год.

Летнецветущие можно подстричь поздно осенью, но лучше подождать до весны. Во-первых, отцветшие соцветия украшают зимний сад, а во-вторых, осенняя обрезка всегда ослабляет растения и ухудшает условия зимовки. Рано весной удалите прошлогодние соцветия. Все побеги рекомендуется укорачивать на одну треть длины.