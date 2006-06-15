Мульчирование и полив

СИЛЬНЫЕ январские морозы в этом году очень подкосили сады почти на всей территории России. Кроме того, в марте стояла «ожоговая» погода, когда днем кора нагревалась до плюс 10 градусов, а ночью – охлаждалась до минус 10–20. Это привело к сильному подмерзанию плодовых деревьев.

Вы правильно сделали, если весной не обрезали деревья, надеясь, что они «воспрянут». Старайтесь им помогать.

Мульчирование почвы под кроной дерева – это первостепенный агроприем по сохранению влаги в почве. А это, в свою очередь, – гарантия хорошего восстановления подмерзшего дерева.

Под мульчой хорошо себя чувствуют дождевые черви. Они создают гумус, по их ходам хорошо растут корни, проходит вода и воздух. Отмершие черви сами становятся хорошим кормом для плодовых деревьев.

Мульчировать (засыпать) надо слоем 10–15 см перепревшим навозом или компостом. Сгодится трава, солома, сено, листья. Но не пользуйтесь опилками. Они сильно подкисляют почву и забирают из нее азот.

Мульча ни в коем случае не должна соприкасаться со штамбом дерева, во избежание подопревания коры!

На старых деревьях хорошо еще сделать глубокую подкормку органикой. По периметру кроны выкопайте 4–8 шурфов размером 50х50х50 см и наполните их перепревшим навозом. Регулярно поливайте шурфы и добавляйте навоз. Это поспособствует омоложению корневой системы, а следовательно, – восстановлению дерева.

Минеральные подкормки делать не надо. Они увеличивают концентрацию почвенного раствора, и ему труднее подниматься по подмерзшим сосудам дерева.

Поливать надо обильно, чтобы почва была влажной во всем корнеобитаемом слое (до 50–60 см), не часто, но регулярно, по мере необходимости.

Садоводам надо знать, что основное внимание по хорошему уходу за плодовыми деревьями надо уделять в начале вегетационного периода (май–июнь). Дерево как можно раньше должно образовать мощный полог из здоровых темно-зеленых плотных листьев. Это является залогом хорошего роста, плодоношения, восстановления подмерзших деревьев, их высокой зимо­стойкости и долголетия.

Желаю садоводам успешной работы по спасению садов России!