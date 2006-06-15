Лимонник: мальчик или девочка?

«У меня на усадьбе растет шикарный куст лимонника. Я его регулярно подрезаю, сделала для него красивую стеночку. Цветет он каждый год, а плодов – 5–7 ягодок. Мне подруга привезла отводок со своего участка, так у нее урожай отменный каждый год. Мой муж говорит, что я плохая садовница, но другие-то растения хорошо растут. Может, сглазил кто? Посоветуйте что-нибудь.

Нина Кирюшкина, г. Вологда»

Сделайте опору выше



ЛИМОННИК китайский – очень необычное растение. Чаще всего это двудомное растение – или только с мужскими цветками, или с женскими. Плоды или есть, или их нет вовсе. На три женских растения должно быть одно мужское.

У вас более редкий вариант – однодомный экземпляр, на нем есть и мужские, и женские цветки. Такое растение может расти в одиночестве. Не подрезайте однодомный лимонник, если вы хотите получить урожай. У взрослого растения сначала формируются мужские цветки и располагаются в нижней части растения, а женские – потом, в верхней. Чем выше и светлее, тем больше женских цветков. Обрезкой вы лишаете свой лимонник «девушек», и ягод не завязывается.

Лимонник очень декоративен в виде куста. Но в природе – это быстрорастущая лиана с сочной изящной зеленой листвой. В середине июня распускается множество красивых белых ароматных цветков. А осенью растение покрывается ярко-красными плодами. И плодоносить лиана начинает быстрее. Сделайте для лимонника опору повыше или разрешите ему увить беседку. Будете в беседке чай пить с листочками и плодами.



Плод пяти вкусов



В РОССИИ растет единственный вид – лимонник китайский, в медицине Китая он называется У-Вей-Цзы. По-русски – «плод пяти вкусов». Кожица плодов сладкая, семена – жгучие, мякоть – очень кислая, вяленый плод – солоноватый и терпкий.

Свойства плодов лимонника необыкновенны. Сушеные ягоды лимонника обладают возбуждающим действием на нервную систему (вещество схизандрин). Охотники Дальнего Востока, идя по следу зверя, могли сутками обходиться почти без пищи, зрение обострялось. Это свойство лимонника у нас в стране впервые использовали во время Второй мировой войны. Перед ночными вылетами летчикам давали съесть несколько семян лимонника. На некоторое время зрение становилось острым, как у кошки.

Все части лимонника обладают целебными свойствами. Из плодов варят варенье, готовят соки, квасы. Листья и кору сушат и заваривают чай. Из семян производят настойки и порошки.

Как и любым другим лекарственным растением, без меры лимонником не увлекайтесь.