Зачем собаке коньячок

ПРИ солнечном или тепловом ударах нарушается координация движений, возникает слюнотечение, вялость, рвота, обморок. Поместите животное в тень, дайте понюхать нашатырь, облейте водой, накапайте корвалола. На пляже наденьте ей на голову кепку или платочек.

При укусе змеи поищите две характерные ранки на коже, сделайте на них надрез и постарайтесь выдавить яд, затем прижгите йодом. Обильно поите собаку крепким теплым чаем, можно дать немного водки или коньяка. Дайте корвалол, валокордин. Немедленно везите собаку к ветврачу!

Клещи переносят опаснейшие заболевания для собак – пироплазмоз и болезнь Лайма. Симптомы выявляются не сразу. Собака перестает есть, вяло себя ведет, что нередко приписывается летней жаре. Затем в моче появляется кровь и наступает паралич. Животное может погибнуть за 2–4 дня. При указанных симптомах немедленно обратитесь к ветеринару! Обязательно каждый месяц обрабатывайте собаку спецпрепаратами.

Пневмония возникает от сквозняков, а также если вы оставляете квартирную собаку ночевать на улице на голой земле или после купания, когда ее, мокрую, привязали на ветру лежать у дерева. Не занимайтесь самолечением, обратитесь к ветеринару!

Именно на даче у собаки может быть инсульт или инфаркт. Не привыкшие к физическим нагрузкам городские собаки мчатся за велосипедами, машинами, плывут за лодками с любимыми хозяевами…Чаще всего животное погибает. Не перегружайте собаку!

При работе с химикатами на огороде следите за животными. Симптомы отравления: судороги, одышка, понос, рво­та, слюнотечение, сужение зрачков, потеря сознания. Дайте понюхать нашатырь, вызовите рвоту. Дайте активированный уголь.