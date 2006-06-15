Руколу знаете?

«На выставке купила набор семян разных пряных трав. Дома все внимательно изучила. Среди десяти видов пряных растений попалась какая-то «рукола». Я подумала, что продавец ошиблась. А недавно внук приезжал, говорит, в Москве на рынке пучок этой самой руколы стоит 90 рублей! Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об этом растении.

Татьяна Иванова, Рязанская обл.»

Этим итальянским словом называется чудесная пряная травка. На наших огородах она появилась совсем недавно. Но те, кто хоть раз попробовал эту пряность в салате или в супе, навсегда остаются ее поклонниками.

Рукола – травянистое однолетнее растение до 50 см в высоту. Листья напоминают... сурепку. Вкус – немного горчичный, пикантный. Как все салатные зеленные культуры, она любит плодородную легкую влажную почву. Агротехника такая же, как у укропа. У нас она очень хорошо и быстро растет, морозостойка.

Рукола очень скороспелое растение. Уже через три недели после посева можете собирать зелень. Регулярно засевая небольшие грядочки, будете есть вкусную и полезную пряность до заморозков.

Следующей весной не забудьте посеять ее вместе с укропом, редисом и кориандром в теплицу. К 9 мая соберете первый урожай.

Сегодня рукола популярна во Франции, Испа­нии, Италии. Ни один ресторан не обходится без этой пряности. Ее добавляют в салаты, в пиццу, в творог и брынзу. Из нее варят супы. Руколу можно консервировать.



Творог с руколой

Творог посолите, смешайте миксером с мелко порубленной руколой. Пропорции – кому как нравится. Можно добавить толченый грецкий орех. Творожная масса, намазанная на «бородинский» хлеб, плюс сладкий кофе – изысканный завтрак.

Рукола «на зиму»



Свежие листья помойте и посушите. Затем мелко порежьте, посолите и уложите плотно в стеклянную банку. Залейте оливковым маслом. Хранить желательно в холодильнике.

Руколовый супчик



Отварите 2 картофелины, мелко порежьте кубиками. Добавьте полстакана сливок. Поджарьте на сливочном масле лук и прокипятите в бульоне. Руколу порубите, положите в бульон. Соль, перец – по вкусу. В тарелку добавьте ложку тертого сыра.