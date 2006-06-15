Если корешки не захотят, то вершки точно не смогут

ЗАКЛАДКА бутонов и начало налива клубней происходит одновременно. На формирование семян растение тратит очень много сил. Если как можно раньше оборвать бутоны, урожай прибавится на 3–4 картофелины в кусте! А это почти треть хорошего урожая.

Еще проще – прищипнуть макушку (верхушечную точку роста). Растение после этого перестанет расти вверх, вот и хорошо! Все силы будут направлены на закладку клубней.

Этот процесс не такой уж трудоемкий, как кажется. Несколько гектаров цветов оборвать мы не призываем, но на шести сотках попробовать стоит.

Растения сейчас будут очень нуждаться во влаге. Ответственное время. Если сухо, полив провести основательно по бороздам. Поливать надо вечером, чтобы вся влага досталась растению. Одному кусту за сезон требуется до 80(!) литров воды.

А вот когда ботва начинает увядать, избыток влаги идет во вред. Обильные дожди и поливы в этот период приводят к образованию тонкой кожицы на клубнях. Созревание затягивается. Такой картофель травмируется при уборке и не хранится.

При дождливом и холодном лете хороший урожай получить сложно, но можно. Длительные дожди вымывают все питательные вещества из пахотного слоя. Растения начинают голодать. А при холодной погоде не усваиваются фосфор и калий. Чтобы помочь картофелю, закопайте под каждый кустик по полстакана золы или по горсти смеси суперфосфата и бесхлорного калия. Если холодно, но без дождя, проведите внекорневую подкормку по листьям. В ведре воды разведите 40 граммов смеси суперфосфата и сернокислого калия. Вечером опрыскайте ботву по два литра раствора на растение.

Не забудьте оставить «контрольный экземпляр» с цветами. Когда картофель отцветет, можно начинать подкапывать кустики. Самые крупные картофелины осторожно отделите. Вот и первый урожай!

Не затягивайте уборку картофеля ранних сортов. Увеличения клубней не происходит, а сгнить они могут запросто. Убирайте урожай через 2–3 недели после окончания цветения.



Родина нашей любимой российской картошечки – Южная Америка. В Европу картофель привез Колумб. Итальянцы первыми из европейцев распробовали вкусные клубни. Они дали овощу название – «тартуфолли», из-за внешнего сходства с трюфелями.

Картофель в Россию был привезен Петром I и сначала разводился как декоративное растение. Его выращивали в оранжереях ради изысканных цветоч­ков.

Крестьяне неохотно употребляли картофель. Много было случаев отравления семенами из-за содержащегося в них гликозида соланина. Он ядовит, поэтому зеленые части растения и «позеленевшие» клубни есть нельзя. И только в 1765 г. Вольное экономическое общество выпустило специальную инструкцию по выращиванию и использованию картофеля. Его начали активно пропагандировать. Русский агроном А.Т. Болотов назвал новый овощ тартофелем, и это название понравилось русскому крестьянину и прижилось. Прижился в России и картофель.



Вам не приходилось ощущать себя лисой Алисой и котом Базилио на Поле Чудес, когда вы подкапываете несколько кустиков раннего картофеля, набираете 5–6 молоденьких картофелинок и кладете их вместе с тонкой шкуркой варить? Запах – удивительный! Ни с чем не сравнимое чувство умиротворения, а для измученного экологией горожанина особенно. А потом все это съесть с молодым укропчиком…

Вареный картофель, как у бабушки Маши

МОЯ бабушка Маша всегда первую раннюю картошку варила в чугунке в «мундире». Каждый раз, приезжая в конце июня в деревню, я растапливаю печку, достаю старый чугунок, выкапываю первый кустик картошки и варю, как бабушка. На дно чугунка кладу самые крупные перья зеленого лука и одно растение укропа целиком. Сверху помещаю картофель, солю крупной солью, наливаю немного воды, закрываю крышкой. Картошка варится «на пару». Вода выкипела, чуть-чуть пригорело – значит, готово! Получается пропитанное луково-укропно-дымным духом дивное угощение! К нему даже масла не надо, вкусно и так. Попробуйте бабушкин рецепт, не пожалеете.

Смирнова Наталья Петровна, Пензенская обл.»