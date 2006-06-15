//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Если корешки не захотят, то вершки точно не смогут

Во второй половине июня начинает зацветать ранний картофель

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Если корешки не захотят, то вершки точно не смогут

ЗАКЛАДКА бутонов и начало налива клубней происходит одновременно. На формирование семян растение тратит очень много сил. Если как можно раньше оборвать бутоны, урожай прибавится на 3–4 картофелины в кусте! А это почти треть хорошего урожая.

Еще проще – прищипнуть макушку (верхушечную точку роста). Растение после этого перестанет расти вверх, вот и хорошо! Все силы будут направлены на закладку клубней.
Этот процесс не такой уж трудоемкий, как кажется. Несколько гектаров цветов оборвать мы не призываем, но на шести сотках попробовать стоит.

Растения сейчас будут очень нуждаться во влаге. Ответственное время. Если сухо, полив провести основательно по бороздам. Поливать надо вечером, чтобы вся влага досталась растению. Одному кусту за сезон требуется до 80(!) литров воды.

А вот когда ботва начинает увядать, избыток влаги идет во вред. Обильные дожди и поливы в этот период приводят к образованию тонкой кожицы на клубнях. Созревание затягивается. Такой картофель травмируется при уборке и не хранится.

При дождливом и холодном лете хороший урожай получить сложно, но можно. Длительные дожди вымывают все питательные вещества из пахотного слоя. Растения начинают голодать. А при холодной погоде не усваиваются фосфор и калий. Чтобы помочь картофелю, закопайте под каждый кустик по полстакана золы или по горсти смеси суперфосфата и бесхлорного калия. Если холодно, но без дождя, проведите внекорневую подкормку по листьям. В ведре воды разведите 40 граммов смеси суперфосфата и сернокислого калия. Вечером опрыскайте ботву по два литра раствора на растение.

Не забудьте оставить «контрольный экземпляр» с цветами. Когда картофель отцветет, можно начинать подкапывать кустики. Самые крупные картофелины осторожно отделите. Вот и первый урожай!

Не затягивайте уборку картофеля ранних сортов. Увеличения клубней не происходит, а сгнить они могут запросто. Убирайте урожай через 2–3 недели после окончания цветения.

Родина нашей любимой российской картошечки – Южная Америка. В Европу картофель привез Колумб. Итальянцы первыми из европейцев распробовали вкусные клубни. Они дали овощу название – «тартуфолли», из-за внешнего сходства с трюфелями.

Картофель в Россию был привезен Петром I и сначала разводился как декоративное растение. Его выращивали в оранжереях ради изысканных цветоч­ков.

Крестьяне неохотно употребляли картофель. Много было случаев отравления семенами из-за содержащегося в них гликозида соланина. Он ядовит, поэтому зеленые части растения и «позеленевшие» клубни есть нельзя. И только в 1765 г. Вольное экономическое общество выпустило специальную инструкцию по выращиванию и использованию картофеля. Его начали активно пропагандировать. Русский агроном А.Т. Болотов назвал новый овощ тартофелем, и это название понравилось русскому крестьянину и прижилось. Прижился в России и картофель.

Вам не приходилось ощущать себя лисой Алисой и котом Базилио на Поле Чудес, когда вы подкапываете несколько кустиков раннего картофеля, набираете 5–6 молоденьких картофелинок и кладете их вместе с тонкой шкуркой варить? Запах – удивительный! Ни с чем не сравнимое чувство умиротворения, а для измученного экологией горожанина особенно. А потом все это съесть с молодым укропчиком…

Вареный картофель, как у бабушки Маши

МОЯ бабушка Маша всегда первую раннюю картошку варила в чугунке в «мундире». Каждый раз, приезжая в конце июня в деревню, я растапливаю печку, достаю старый чугунок, выкапываю первый кустик картошки и варю, как бабушка. На дно чугунка кладу самые крупные перья зеленого лука и одно растение укропа целиком. Сверху помещаю картофель, солю крупной солью, наливаю немного воды, закрываю крышкой. Картошка варится «на пару». Вода выкипела, чуть-чуть пригорело – значит, готово! Получается пропитанное луково-укропно-дымным духом дивное угощение! К нему даже масла не надо, вкусно и так. Попробуйте бабушкин рецепт, не пожалеете.

Смирнова Наталья Петровна, Пензенская обл.»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Политика

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью президента Российской Федерации Владимира Путина от 2018 года с журналистом американского телевизионного канала Fox News Крисом Уоллесом номинировано на престижную премию "Эмми" в категории документальных и новостных передач.

//В мире

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Задержание более тысячи человек на митинге оппозиции в Москве и неоправданное применение силы против мирных демонстрантов нарушают права на свободу собраний и мнений. Так заявили в Брюсселе. Европейский союз раскритиковал задержания протестующих в Москве 27 июля.

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Шоу-бизнес

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

В соцсетях по всему миру продолжают обсуждать "любовный треугольник", в котором оказались Ирина Шейк, Брэдли Купер и Леди Гага. На днях инсайдеры сообщили о новом повороте в жизни звезд.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Метеоновости

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру. Об этом сообщает метеорологический институт Финляндии.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс трудно причислить к тем, кого называют "баловень судьбы". На ее долю выпало немало испытаний, однако она всегда идет вперед с гордо поднятой головой.

//Спорт

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба после победы над ФК "Оренбург" выразил сомнение в профессиональной квалификации ныне уже завершившего свою спортивную карьеру Андрея Аршавина.

//Экономика

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым техобслуживанием. При этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока.

//В мире

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами. Об этом сообщили в Национальным центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.

//Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

Сегодня, 28-го июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между московскими командами ЦСКА и «Локомотив». Арбитр встречи Владислав Безбородов.

//Политика

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым.

//Новости партнеров

//Происшествия

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели одного из участников соревнований по дрэг-рейсингу "Московская миля-2019" в ходе заезда на территории аэропорта Быково в Подмосковье.

//Армия

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

Эсминец военно-морских сил Великобритании HMS Duncan ("Дункан") зашел в акваторию Персидского залива. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил новостной телеканал ОАЭ Al Arabiya.

//Хайтек

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В соцсетях набирает популярность черно-белое фото, которое кажется цветным за счет сетки, наложенной поверх изображения. Снимок был опубликован на Reddit и быстро разлетелся по интернету.

//В мире

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей, согласно которым тем, кто живет рядом с загородной резиденцией супругов, нельзя здороваться с ними.

//Происшествия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть превысил критический уровень на 8 см. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе Тулуна.

//Политика

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
2

Екатерина Климова не хочет разговаривать о возможном разводе с Гелой Месхи
3

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"
4

"Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки - 50", - Юлия Меньшова отмечает юбилей
5

Многодетные волнения

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры