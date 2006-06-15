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Компост №1

Толчок к будущему урожаю

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Компост №1

«Жили мы мирно в своем «шестисоточном» товариществе, пока в этом мае сосед не начал стройку нового дома. Поселил бригаду строителей из шести человек. А туалет-то остался преж­ний, и ямка небольшая. А стоит «зеленый домик» на границе с нами. Сейчас погода дождливая, воды много, так наша с соседом дренажная канава через край переполнена сами понимаете чем. Утопаем. А… запах! Сосед-то – хороший мужик, мы его давно знаем, он зла нам не желает. Потерпите, говорит, в лес далеко строителям бегать. А мы удобрение бесплатное получим. Ваша газета нам понравилась, конкретно и аргументированно на все отвечаете. Может, чего посоветуете, как спастись от «наводнения» своими силами и с пользой для урожая.
Заранее спасибо, Борис Иванович Федулкин,
пенсионер, Ярославская обл.»

ВОПРОС поняли, отвечаем конкретно. Примите наши соболезнования в связи со стихийным бедствием на вашем участ­ке. Правильно считаете, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Срочно засыпьте канаву торфом, опилками или другим влагоемким органическим материалом. Выгребную яму соседа также срочно надо засыпать. Использовать содержимое выгребных ям в качестве удобрения можно только после компостирования и не ранее, чем через год (а лучше через два).

Однако вы, Борис Иванович, судя по всему, человек творческий. Потратьте немного больше усилий и заложите торфофекальный компост, который через год превратится в быст­родействующее органическое удобрение. Оно содержит 0,7% азота и по 0,3% фосфора и калия. На одно ведро фекалий необходимо два ведра торфа. Если в отходах много жидкости – добавьте три ведра.

В куче торфа сделайте воронку и в нее внесите содержимое выгребной ямы. Сверху насыпьте торф слоем 20 см. Кучу не уплотняйте, тогда в ней температура поднимется до 70 градусов. От высокой температуры погибают яйца гельминтов (глистов) и возбудители разных болезней. Позднее кучу несколько раз перелопачивают. В результате получается сыпучее, удобное в использовании удобрение. Применяют в хозяйстве на второй год после закладки.

Посоветуйте соседу срочно выкопать (силами своих строителей) новую выгребную яму и укрепить дно и стенки. А также приобрести торф и регулярно компостировать строительные фекалии, не допуская «стихийных бедствий».

А еще лучше приобрести дачный биотуалет. Но о достоинствах и недостатках этого санитарно-гигиенического устройства мы расскажем в следующих номерах.

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