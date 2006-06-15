Советы профессионала

Желтая антенна – универсальная

ПРИОБРЕТАТЬ поплавки лучше с желтой или оранжевой антенной; при необходимости ее можно перекрасить водостойким маркером прямо на водоеме в красный или черный цвета в зависимости от освещения.

Владимир ДОРОФЕЕВ,

г. Москва

Простая прикормка



В ОТДАЛЕННЫХ местах бывает сложно приобрести качественную прикормку (да и вообще – любую прикормку промышленного производства). Но можно обойтись и прикормкой достаточно простой и доступной.

Вот один из рецептов, которым я периодически пользовался, находясь вдали от обжитых мест, где сложно купить прикормку, или когда она просто-напросто заканчивалась: берете 2 батона белого хлеба, мелко-мелко его крошите (а лучше пропустить через специальное рыболовное сито), увлажняете водой, добавляете в замес 2–3 кг глины или прибрежной земли. Неплохо добавить в полученную таким образом прикормку и 200–300 г мелко нашинкованных червей.

Валентин НИКУЛИН, г. Липецк