Советы профессионала
№ 6(6) от 15.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Желтая антенна – универсальная
ПРИОБРЕТАТЬ поплавки лучше с желтой или оранжевой антенной; при необходимости ее можно перекрасить водостойким маркером прямо на водоеме в красный или черный цвета в зависимости от освещения.
Владимир ДОРОФЕЕВ,
г. Москва
Простая прикормка
В ОТДАЛЕННЫХ местах бывает сложно приобрести качественную прикормку (да и вообще – любую прикормку промышленного производства). Но можно обойтись и прикормкой достаточно простой и доступной.
Вот один из рецептов, которым я периодически пользовался, находясь вдали от обжитых мест, где сложно купить прикормку, или когда она просто-напросто заканчивалась: берете 2 батона белого хлеба, мелко-мелко его крошите (а лучше пропустить через специальное рыболовное сито), увлажняете водой, добавляете в замес 2–3 кг глины или прибрежной земли. Неплохо добавить в полученную таким образом прикормку и 200–300 г мелко нашинкованных червей.
Валентин НИКУЛИН, г. Липецк
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