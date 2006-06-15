Ручейник, он же Шитик, он же Водяник

ВОДЯНАЯ личинка бабочки, небольшой червячок, обитающий в проточной, чистой воде в домике-трубочке, построенном из кусочков отмерших растений, песчинок, остатков ракушек. Окраска белая или слегка желтоватая, иногда у крупных особей – темно-зеленоватая.

Держатся ручейники в основном у дна, на камнях, корягах и в траве.

Добывают ручейника, вытаскивая на берег с помощью сачка придонный растительный хлам и водоросли. С них в отдельную коробочку или банку с водой собирают ручейников вместе с их домиками-трубочками. Для добычи ручейников можно также использовать веник из веток или лапника. Такой веник обсыпают мукой и опускают на дно водоема. Через 10–12 ч вытаскивают и собирают «урожай».

Хранят ручейников в коробочке с влажным мхом или в банке с водой, не извлекая из трубочек, – так они остаются живыми несколько дней. Вынимают ручейника из домика следующим образом. Двумя пальцами несильно сдавливают заднюю часть трубочки, берут червячка за высунувшуюся черную голов­ку и аккуратно извлекают из трубочки. В зависимости от размера на крючок насаживают одного или несколько червячков, прокалывая их недалеко от головки. Считается одной из лучших насадок для ловли плотвы.