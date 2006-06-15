Ловля на прищип

ЭТОТ способ лова известен довольно давно, но незаслуженно забыт. При повальном увлечении зарубежными привадами, прикормами, активаторами клева рыболовы стали забывать, что одной из самых эффективных приманок является самый обыкновенный хлеб.

Однако в кажущейся простоте этой насадки есть секрет, да не один.

Первый, собственно, заключается в самом хлебе. Среди французских багетов, «ароматных с тмином», лавашей и прочего кулинарного баловства опытный рыболов всегда найдет родной нарезной батон – в старые добрые времена обходившийся всего в 13 копеек.

Секрет второй: хлебные шарики катают и насаживают на крючок только «лохи», знающие рыболовы выбирают мякиш из самой середины батона, где иногда попадается сырое тесто, и нежно прищипывают его к крючку двумя пальцами. Оказавшись в воде, хлеб набухает, становится рыхлым и образует вокруг себя облако соблазнительной на вкус и на вид мути. Всасывая ее, плотва теряет бдительность, захватывает крючок вместе с прищипнутым хлебом.

А так как плотва ходит стайками – только поспевай вытаскивать! Если рядом сидящие рыболовы не выдержат этого зрелища и спросят: «На что ловите?» – смело отвечайте: «На хлеб!» И это будет сущей правдой.

А на самом-то деле – на прищип!