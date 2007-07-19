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Сами мы не местные…

Кто такой борщевик – сорняк или враг рода человеческого?

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Сами мы не местные…

 Борщевик Сосновского – уроженец Кавказа – попал на поля России в послевоенные годы в середине прошлого века. С его помощью агрономы пытались резко поднять мясо-молочную отрасль на недосягаемые высоты. Но ныне сельское хозяйство благополучно обходится без него, а завезенный борщевик с удовольствием шествует по нашей стране и по сопредельным государствам. С ним борются кто как может, но выселить пока не удается. Итак, кто он, борщевик – друг или враг?

 БОРЩЕВИКИ – безобидные растения семейства зонтичных, распространенных по всему миру. В основном это двулетние красивые растения высотой до 250 см. Все они прекрасные медоносы, Быстро растут, их охотно поедает скот. И во все времена использовались разными народами в пищу.

 Из этой компании выделяется борщевик Сосновского – растет быстрее всех и самый высокий (до 4 метров). Он дает в 20 раз больше силосной зеленой массы, чем любая кормовая трава. Ничем не болеет, не вымерзает при минус 50 и не засыхает при плюс 40. И дейст­вительно очень красив! За что же именно его, Сосновского, сегодня так не любят и сильно сожалеют, что завезли в свое время? Ответ прост – он ядовит и крайне агрессивен.

 Один раз пустив его в свой огород, избавиться потом от гостя будет крайне сложно. Он прочно закрепится, вытеснит всех местных жителей и расплодит многочисленное потомство. Сегодня этому растению объявлена экологическая война на государственном уровне.

 Но самое опасное – содержащиеся в борщевике вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам. При попадании на кожу человека сок вызывает воспаление, как при ожоге. Повышается температура, появляется головная боль, но главное – долго не заживающие язвы.

 Будьте внимательны и осторожны. Не «гуляйте» в зарослях борщевика Сосновского, не рвите и ни в коем случае не пытайтесь пожевать (!) листочек! Никогда не пересаживайте этого монстра в свой сад! Не совершайте такой вопиющей глупости! И вообще, не пересаживайте в свой сад непроверенные растения из дальних стран.

 А как же животные, которые его с аппетитом едят и наращивают мясо-молочную кондицию? При силосировании зеленой массы происходят процессы кисломолочного брожения, разлагающие ядовитые вещества. Только в таком виде этот борщевик может представлять ценность для животноводов.

Поборемся с чудовищем

 ЕСЛИ так случилось, что этот гость нахально поселился около вашего участка или, что еще хуже, в вашем огороде, принимайте меры. Вооружитесь топором и вырубите гиганта, пока не образовались семена. И в костер его! Предварительно наденьте плотную куртку, рукавицы и очки.

 Дело хуже, если семена созрели и взошло много поросли. Ни в коем случае не скашивайте – будет только хуже. Он станет гуще и сочнее. Накройте всходы плотным светонепроницаемым материалом – рубероидом, оргалитом и т.д. и оставьте на год.
Можно воспользоваться гербицидами (раундап). Но взрослое растение не так-то легко убить. А большие дозы раундапа не безвредны.

 Опираясь на опыт «профессионалов», предлагаем старый надежный способ – выкапывать с корнем. Быстрого результата не ждите, монстр упрямо возрождается из кусочка корня, но потихоньку вы его одолеете.

Историческая справка

 А ЗНАЕТЕ ли вы, что русское название «борщевик» произошло от слова «борщ» (или наоборот). Съедобный борщевик Сибирский в отличие от ядовитого Сосновского был распространенным овощем на Руси. Его варили в свекольном квасе, добавляя морковь, лук и специи. Получался очень вкусный супчик – борщ. Уже значительно позднее, когда крестьяне полюбили и адаптировали на своих огородах белокочанную капусту, борщевик уступил ей место в кастрюле.

 Нарезанные стебли Сибирского борщевика варили в сахаре, получались вкусные цукаты. Из молодых листьев приготавливали салаты, супы, их жарили. Не вздумайте употребить Сосновского!

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